¿Por qué depresión e ideas de suicidio van a menudo de la mano?

"En casa, tienen la medicación en una caja fuerte, porque hace un tiempo me tomé un puñado de pastillas". Quien habla es Andrea Gracia, una de las siete personas que protagonizan el documental 'Anhedonia dins la depressió' ('Anhedonia dentro de la depresión'). Sin duda, y así lo constatan los profesionales de la salud mental, las ideas autolíticas (las ideas de acabar con la propia vida) son un indicador claro de la gravedad de una depresión.

Andrea explica que es sincera con sus padres y que cuando le preguntan si lo haría otra vez, a veces les ha dicho que sí. Por eso, han seguido guardando las pastillas. "Pero ahora hace mucho tiempo que no me lo pregunta. Se ha convertido en una costumbre. Si me lo preguntaran ahora, les diría que no lo haría", describe esta joven de 28 años.

La sensación de deseperanza lleva a la idea de que para vivir así, la vida no tiene sentido Diego Palao — Psiquiatra y responsable del Pla de Prevenció del Suïcidi de la Generalitat

En el audiovisual, que hace un seguimiento a siete personas con depresión, la idea del suicidio es una de las que recorren las reflexiones de algunos de los protagonistas. Dayana, de 21 años, también habla al respecto ("había tirado la toalla"). Y el mayor de los protagonistas, Juan Luis, de 83, admite también que ha pensado al respecto y que incluso se lo propuso a su mujer.

Un síntoma de gravedad

Diego Palao, psiquiatra y responsable del Pla PRESC de prevención del suicidio en Catalunya, explica que precisamente el suicidio está presente en buena parte de las depresiones: "Ambas cuestiones tienen una relación muy estrecha porque la sintomatología de la depresión es una tristeza profunda y una incapacidad para disfrutar de las cosas que se prolonga mucho en el tiempo". En esta situación, añade el psiquiatra, "la sensación de desesperanza lleva a la idea de que para vivir así, la vida no tiene sentido".

Clara Rubio, presidenta de la Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi, ratifica que el vínculo es muy directo, si bien "no todo el que tiene un trastorno depresivo muere por suicidio, pero la ideación sí que la viven la gran mayoría".

No quitarle importancia

Por ello, tanto Palao como Rubio llaman a no quitarle importancia a los primeros indicios, los comentarios que pueda hacer una persona con depresión respecto a las ideas de muerte. "Quien traslada estos pensamientos refuerza la idea de que está sufriendo mucho, está expresando la búsqueda de una solución a su malestar, no busca llamar la atención, no quiere quitarse la vida sino quitarse el sufrimiento", describe la activista.

No todo el que tiene un trastorno depresivo muere por suicidio, pero la ideación sí que la viven la gran mayoría Clara Rubio — Presidenta de la Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi

"Hay que escuchar, no prejuzgar y no minusvalorar la expresión de los sentimientos, aunque sean extremos", recomienda Palao. "Debemos decir 'estoy aquí, y te voy a ayudar, como lo haríamos con cualquier otra enfermedad, tenemos que validar la posibilidad de expresar emociones aunque sean extremas, porque así ayudamos a que esta persona mantenga una conexión emocional con el problema". A partir de ahí, acompañarla para que reciba un tratamiento adecuado.

Al respecto de este tratamiento, de esta ayuda, Rubio apunta precisamente que "es el primer tema pendiente, el de cómo asegurarnos de que cuando existe este malestar, estas ideaciones, cómo fomentar la demanda de ayuda, muchas familias consideran que un profesional no las sabrá ayudar, debemos romper la barrera de pedir ayuda y apoyo psicológico".

La falsa sensación de tranquilidad

En una determinada fase de la depresión o de las ideas suicidas, se puede producir una aparente recuperación física -la persona afectada ya tiene fuerzas para salir a la calle y recuperar cierta actividad- y un cierto estado de tranquilidad. "La tranquilidad es una señal de alerta, e incluyo mi caso personal: en las horas o días previos a la tentativa o la muerte, esa persona está especialmente relajada, con una sensación de paz que muchas veces interpretamos como que ha mejorado, pero en realidad lo que sucede es que ha pasado de la ideación a la planificación, ha tomado la decisión".

Cómo acompañar

Palao también explica que aunque la familia esté las 24 horas al lado de la persona que sufre no se puede prevenir al 100% una tentativa, por lo cual una clave es tener con ella canales de comunicación, "que sepa que va a poder contar con nosotros en momentos de desesperación". Hay fases en ese proceso en las que, según detalle el psiquiatra, sí que se la acompaña. Pero son fases relativamente cortas. Una clave, insiste este profesional, es siempre dar espacio y mecanismos de confianza y conexión con la persona que sufre para que pueda buscar ayuda.

Teléfonos de ayuda para la prevención del suicidio:

024 (Atención a la conducta suicida del ministerio de Sanidad)

061 (Prevención del suicidio del Departament de Salut)

900 925 555 (Servicio del Ayuntamiento de Barcelona)