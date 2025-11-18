Un tuit del escritor Rafael Narbona proclamando que "la vida es absurda" se hace viral

Rafael Narbona es un profesor, escritor y filósofo español que ha reflexionado en sus libros sobre la felicidad y el amor. Su vida no ha sido fácil pero en su último ensayo, recogido por SanaMente, ha hecho un homenaje al sentimiento amoroso y a la vida. Con todo, un reciente tuit en el que confiesa: "La vida es absurda", ha generado más de 30 mil réplicas y un texto posterior del propio autor.

Qué duro es superar los 60 sin familia (...) No cabe esperar nada de la sociedad. En una gran ciudad, nadie conoce a nadie. Ya no existe sentido de comunidad Rafael Narbona — Escritor y filósofo

En su primer tuit, Narbona confiesa que es duro "superar los 60 sin familia". Explica -como hace en sus libros, donde combina erudición e intimidad- que no tiene hijos ni sobrinos, que ha perdido a sus tres hermanos y que su mujer, Piedad, sufre la "desafección" de dos hermanos por una herencia.

¿Amigos? Una brizna de afecto

En el tuit, el escritor habla de los amigos como "una brizna de afecto en el vasto océano de la soledad" y sobre la sociedad no espera nada, porque en una gran ciudad "nadie conoce a nadie". Y concluye: "Si la vida solo es esto, un viaje efímero entre dos océanos de oscuridad, Camus y Sartre tenían razón: la vida es absurda" y añade que "somos un capricho de la evolución, una pavorosa forma de azar".

"No estoy deprimido"

Este melancólico manifiesto ha tenido miles de respuestas, tras las cuales, el propio Narbona ha aclarado lo que es fácil de saber al leer sus libros: que pese a haber pasado por los arrabales más oscuros de la existencia, su voz es un alegato en favor de la esperanza. "Siempre he sido una persona melancólica, pero no estoy deprimido", ha aclarado, al tiempo que ha recordado -como también reflejan sus obras- que tiene amigos, lee y pasea, y que no ha caído en la desesperación.

Lazos contra el neoliberalismo

"El eco de mi tuit -más de 30.000 likes- me ha revelado que a soledad es un problema muy extendido. Estamos demasiado pendientes de nuestro ego y hemos olvidado la necesidad de crear lazos, de vincularnos a los otros". El neoliberalismo ha deshumanizado la sociedad hasta extremos insoportables".

El amor da sentido y trascendencia a la vida. Aconsejo invertir en afectos Rafael Narbona — Escritor y filósofo

"No pierdo la esperanza de que el porvenir sea más luminoso, más fraterno, más compasivo, y mi mente mantiene abierta la expectativa de un mañana impregnado de vida", proclama, al tiempo que insiste en que sin esta perspectiva "el ser humano solo es una frágil criatura atrapada en un abismo". Y concluye que sigue cómodo con sus ideas progresistas.

El Narbona feliz: "el amor da sentido a la vida"

En 'Maestros de la felicidad', Narbona repasa la historia de la filosofía para ver cómo la felicidad ha sido siempre una meta, junto a la esperanza. Y en conversación con SanaMente, explicó: "El amor da sentido y trascendencia a la vida. Aconsejo invertir en afectos. El afecto a tu familia, a tus amigos, a tus animales, te da calidad de vida. No me sentiría más feliz por tener un Porsche en la puerta o 100 millones de euros. No, no se puede ser feliz en la indigencia, pero una vez tienes las necesidades básicas, lo que te da calidad de vida es el amor".