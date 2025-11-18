Psicología
Pasar tiempo en el autocar escolar perjudica a los estudiantes, según un estudio
Investigadores de Psicología y Geografía alertan de los efectos emocionales, cognitivos y sociales de los trayectos largos después de clase
Baleares anuncia la gratuidad del transporte para alumnos de FP a partir del próximo curso
Vic elimina el bus escolar para alumnado vulnerable al que el plan antisegregación envía a escuelas alejadas de sus casas
Mariona Carol Roc
Un estudio realizado por la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha revelado que el tiempo que los estudiantes pasan en el autobús escolar puede tener consecuencias negativas en su implicación académica y en su relación con el entorno educativo.
Menor implicación emocional, cognitiva y comportamental
La investigación, publicada recientemente en la 'Revista de Educación', concluye que los trayectos largos en transporte escolar repercuten negativamente en el compromiso académico del alumnado con el centro, sus compañeros y el profesorado.
Los datos muestran que quienes tardan más en llegar al instituto perciben un menor nivel de 'engagement' (concepto que los autores definen como la “implicación o vinculación” del estudiante con sus objetivos académicos) en comparación con quienes realizan desplazamientos más cortos.
El estudio detalla que el 'engagement' se compone de tres dimensiones interrelacionadas: la afectivo-emocional, la cognitiva y la comportamental.
"Pensamos que experimentan una relación más negativa hacia su lugar de estudios, y eso puede influir en sus relaciones interpersonales con sus iguales y profesorado ('engagement' afectivo-emocional), en su implicación psicológica hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje, como la motivación por aprender, las expectativas o el esfuerzo por comprender ideas y habilidades complejas ('engagement' cognitivo) y en su implicación y esfuerzo ('engagement' comportamental)", explican los investigadores.
Una investigación con más de 470 estudiantes
El proyecto, titulado 'Afectación de la duración de la ruta de transporte escolar en el compromiso académico ('engagement') de estudiantes de educación secundaria obligatoria y bachillerato', ha sido elaborado por Laura Abellán Roselló, del Grupo dificultades del aprendizaje, y por Pablo Marco Dols y Javier Soriano Martí, del Instituto Interuniversitario de Geografía de Castellón.
Para el estudio se analizaron los casos de 470 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de los Institutos La Vall d’Alba y Serra d’Espadà, en la provincia de Castellón. De ellos, 232 eran chicos (49,4%) y 238 chicas (50,6%), con edades comprendidas entre los 13 y los 21 años.
Los porcentajes de participantes según sus cursos eran:
- Primero de la ESO: 18,9%.
- Segundo de la ESO: 21,9%.
- Tercero de la ESO: 15,3%.
- Cuarto de la ESO: 13,4%.
- Primero de bachillerato: 14%.
- Segundo de bachillerato: 16,4%.
En cuanto a los resultados de los tiempos de desplazamiento, sumados ya los datos de ambos institutos, el 33,8% del alumnado tardaba en llegar a su casa menos de 15 minutos, el 28,9% tardaba entre 16 y 30 minutos, el 22,2% tardaba entre 31 y 60 minutos y el 15,1% tardaba más de 61 minutos.
Consecuencias a tener en cuenta
Los resultados evidencian que la duración de los trayectos escolares no solo afectan al rendimiento académico, sino también al bienestar emocional y social del alumnado.
El estudio concluye que el tiempo que el alumnado dedica a los desplazamientos al centro educativo, especialmente cuando se trata de trayectos largos en autobús, puede afectar negativamente a su compromiso académico, alertando así sobre la necesidad de considerar este factor en la organización del transporte escolar.
