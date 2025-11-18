Reflexiones
"La vida es absurda": la confesión del escritor Rafael Narbona arrasa en redes y pone el foco en la soledad de los mayores, la exclusión y la salud mental
El crítico literario conmueve en redes con una profunda reflexión sobre qué pasa cuando tienes más de 60 años
Rafael Narbona, filósofo y escritor: "Un individuo que no ama es un individuo incompleto, un ser extraviado y sin hogar"
Entrevista a Rafael Narbona: "Se ha medicalizado el sufrimiento" (publicada el 28 de mayo del 2024)
Mariona Carol Roc
El escritor y crítico literario Rafael Narbona ha publicado en su cuenta de X (antes, Twitter) un texto profundamente personal sobre la experiencia de envejecer sin hijos, la fragilidad de los vínculos familiares y la sensación de aislamiento en las grandes ciudades.
Sus palabras, cargadas de desolación y lucidez, han generado una importante repercusión en redes.
La soledad como punto de partida
Narbona inicia su reflexión con un diagnóstico contundente: "Qué duro es superar los 60 años sin familia", escribe.
Relata que ni él ni su mujer tienen hijos ni sobrinos; él ha perdido a sus tres hermanos y ella sufre “la desafección de dos hermanos por culpa de una herencia”. En ese contexto, la amistad, dice, se reduce a “una brizna de afecto en el vasto océano de la soledad”.
Añade una crítica directa al aislamiento urbano: "En una gran ciudad, nadie conoce a nadie. Ya no existe sentido de comunidad".
"No es fácil..."
El escritor expresa también su inquietud por el destino de su vasta biblioteca: más de 20.000 volúmenes, muchos de ellos primeras ediciones dedicadas. "No es fácil donar algo así. Casi todas las instituciones están desbordadas".
Como colofón a este primer tuit, Narbona reflexiona sobre lo divino y lo humano: "Si la vida solo es esto, un viaje efímero entre dos océanos de oscuridad, Camus y Sartre tenían razón: la vida es absurda".
Envejecer sin hijos: entre la biología y el azar
Ante la repercusión inesperada del texto, Narbona se ha visto obligado a subir otra publicación para aclarar las razones de su situación familiar.
Cuenta que él y su mujer intentaron tener hijos, pero la biología se lo impidió: tres abortos espontáneos y la recomendación médica de no continuar.
Tampoco pudieron adoptar por motivos de salud mental: "Mi mujer sufrió una grave depresión y yo, al cabo del tiempo, transité por el mismo camino".
A sus más de 60 años, subraya que sería “una insensatez” adoptar ahora, debido al cáncer que atravesó su mujer y a sus propias "dos intervenciones cardíacas". Su preocupación actual es más humilde: "Bastante nos preocupa saber si podremos cuidar a nuestros perros y gatos hasta el final de sus vidas".
Crítica política y ataques en redes
Narbona denuncia que algunos usuarios han señalado un supuesto contraste entre su obra literaria y sus mensajes críticos en X. Lo niega con firmeza: "En mis dos últimas obras critico abiertamente el neoliberalismo", afirma.
Aprovecha para lanzar un reproche frontal a ciertos líderes políticos: "Con políticos como Trump, Milei o Ayuso intentando destruir desde dentro la democracia y el Estado del bienestar, no hay otra alternativa ética que indignarse".
Acusa a estos dirigentes de emplear un doble rasero moral: "Escupen insultos sin cesar, y se hacen las víctimas cuando alguien los critica".
Pérdidas, decepciones y la fragilidad de los vínculos
El escritor repasa también una vida marcada por la tragedia: "No elegí que mi padre muriera cuando yo era un niño, ni que mi hermano mayor se suicidara, ni que mi madre y mi hermana murieran con veinte días de diferencia".
Respecto a sus amistades, admite errores:
"He intentado cultivar la amistad con personas de derechas y he comprendido muy tarde que era un error", argumentando que la ideología es “una actitud existencial asociada a valores”.
Narbona reaviva la polémica
En mensajes anteriores, ya había expresado una fuerte indignación después de que varias protectoras de animales no les permitieran adoptar perros o gatos debido a su edad y a no tener descendencia.
Ahora, responde a quienes han interpretado su tristeza como una crisis ideológica y le han pedido renegar de sus convicciones progresistas.
El escritor asegura que no está deprimido y que lleva “una vida normal”, aunque reconoce el peso de las pérdidas personales y de una soledad que, según él, afecta a miles de personas.
Así mismo critica que el neoliberalismo haya “deshumanizado la sociedad” y reivindica la necesidad de reconstruir lazos colectivos.
Pese a los insultos recibidos, afirma sentirse firme en sus ideas y llama a “resistir y mirar al futuro con esperanza”.
Un cierre entre el desamparo y la dignidad
Narbona concluye agradeciendo el apoyo recibido y mostrando indiferencia ante quienes lo atacan: "Mi total indiferencia hacia los que aprovechan cualquier circunstancia para insultar y acosar".
Y lanza un dardo contra la red social en la que escribe: "Este espacio diabólico pertenece a Elon Musk, y eso explica que esté saturado de inmundicia moral".
Ambas publicaciones han sido muy bien recibidas por los usuarios de la red social, teniendo más de 4,2 millones de visualizaciones la primera publicación y 643,9 mil visualizaciones la segunda en tan solo 2 días. La tercera cuenta con más de 71 mil visualizaciones en menos de 24 horas.
