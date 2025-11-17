Liderazgo
Simon Sinek, experto en liderazgo, sobre la responsabilidad en lo profesional y en lo personal: "Esto es lo que significa liderar con propósito"
Esto es lo que diferencia a un buen líder, según el experto de Harvard Mario Alonso Puig
Cinco pautas de liderazgo para aplicarlas a tu propia vida
Cloe Bellido
Lo personal y lo laboral están más conectados de lo que podría parecer. Más si cabe si hablamos de personas líderes. El británico Simon Sinek, escritor y experto en liderazgo y motivación, realizó en 2009 una de las 'TED Talks' mas vistas charlando de cómo los grandes líderes resutan inspiradores. Desde entonces, no ha parado de escribir libros y realizar conferencias inspirando a millones de personas.
"La gente dice 'quiero tener hijos', nadie dice 'me gustaría criar hijos durante 18 años'", empieza diciendo Sinek en un vídeo en sus redes sociales, comparando el ser padre con ser un buen líder. Ocurre algo similar con los emprendedores: "Todos los padres que conozco se emocionaron muchísimo al tener a su bebé en brazos, y luego eso cambia; con el liderazgo pasa algo parecido. Todo el mundo piensa: '¡Dios mío, tengo mi propio negocio, esto es lo máximo...!' Sí, bueno, ahora te toca liderar personas".
Explica Sinek que tratar y dirigir personas puede ser todo un reto. Es por ello que los mejores líderes se están formando contínuamente. "Los sistemas puedes dominarlos, es sencillo, pero la parte de las personas es contínua y a veces abrumadora. Por eso, al igual que con los padres, los mejores líderes, ya sea por elección o por necesidad, se convierten en estudiantes del liderazgo", relata.
Servir a quienes sirven
El experto pone el ejemplo de los padres primerizos, pues suele ser común pedir consejo a otros padres o informarse a través de libros o pódcasts de crianza. El propósito principal de un buen líder es hacer que los que te rodean prosperen y mejoren.
"Esto es lo que significa servir: queremos ver prosperar a quienes nos rodean y servir a quienes sirven es la mayor alegría que se puede alcanzar en la vida. El verdadero propósito es tener la oportunidad de servir a quienes sirven a otros. Esto es lo que significa liderar con propósito”, concluye.
