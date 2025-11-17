Cecilia Fabregat, psicóloga: "El malestar se transita, no se ignora"

Tiene una larga carrera como psicóloga y desde hace tres años es la responsable del Servicio de atención psicológica infantojuvenil (SAPIJ) de Parets del Vallès, donde atiende a unos 60 menores de 6 a 18 años. Desde esta experiencia diaria, Cecilia Fabregat reflexiona sobre los motivos por los que niños y adolescentes han expresado tanto malestar en los últimos años.

-¿Los problemas emocionales de los menores van a más?

-Se diagnostica más. Diagnosticar es importante porque permite intervenir mejor. No es cierto que diagnostiquemos en exceso. Sí que es verdad que hablan mucho de salud mental, cada vez tienen más interiorizado pedir ayuda pese a que todavía queda trabajo. Pero a la hora de actuar nos cuesta.

Nos cuesta sostener a una persona con un malestar a nuestro lado

-¿Qué quiere decir?

-Dar respuesta desde la parte familiar. Se conoce, se sabe, se habla, pero cuesta comprender, acompañar en el momento.

-¿Les cuesta a las familias?

-Nos cuesta como sociedad.

-¿Por qué?

-Porque no estamos acostumbrados a conectar con el malestar, nos cuesta sostener a una persona con un malestar a nuestro lado. Mucha gente no sabe qué hacer cuando una persona le llora o está enfadada. Estamos conectados con las emociones pero nos cuesta saber acompañar. Falta el siguiente paso.

-No sabemos sostener el malestar. ¿Es una cuestión de falta de educación emocional?

-Sí, y los psicólogos estamos educando en que el malestar se transita, no se ignora. Lo tienes que saber sostener. A un adolescente, cuando el enamoramiento es máximo, y tu pareja te deja. Has de pasar un duelo. Pues les cuesta quedarse aquí, te dicen mucho la frase de 'no quiero estar mal'. No saben transitarlo, y tú les validas esta emoción y les dices que es normal que estés así. Y muchas veces la familia invalida también la emoción porque es más fácil decirle a tu hijo 'esto es una tontería' que decirle 'me sabe muy mal que te pase y estarás mal durante unos días'. Los padres no queremos que nuestros hijos estén mal.

Muchas familias no saben o no pueden acompañar emocionalmente a sus hijos

La psicóloga Cecilia Fabregat, en Parets del Vallès. / Ferran Nadeu / EPC

-¿Qué casos se están incrementando?

Me encuentro con un incremento de malestar de los menores en el tema de las angustias.

-¿Por qué cree que se está produciendo?

-No sé si es por una sociedad de Bienestar con una expectativa irreal. Las redes impactan, no podemos ignorarlo, pero no hacerlas causantes de todo. Todos vamos con un nivel alto de estrés. Y en el caso de las familias, muchas no pueden o no saben sostener emocionalmente a su hijo porque solo pueden estar ocupadas de poder llevar un plato a la mesa, pagar el alquiler, la luz y el gas. Y no pueden comprender que haya un malestar emocional, porque no lo pueden atender.

Los jóvenes no son la generación de cristal, lo que sí aprenden es a poner límites, que a nuestra generación le ha costado mucho

-¿Qué papel tienen las pantallas, en los menores?

-La Humanidad va en forma de ensayo y error, somos la primera generación que se lo encuentra. No se puede juzgar a la familia, ver si no puede hacer otra cosa. Intervienen cuestiones como la confianza.

-Se habla de los jóvenes como la generación de cristal...

-Me sabe muy mal. No estoy de acuerdo. Estás ya imponiendo que son frágiles. Lo que sí aprenden es a poner límites, que a nuestra generación le ha costado mucho. Poner límites no es fragilidad, forma parte de la asertividad, del autocuidado, de saber gestionar cosas que no te gustan. Y no creo que tengan más malestar emocional sino que ponen nombre a lo que nosotros no sabíamos expresar. Mi hija me ha dicho 'soy de la generación de cristal'. ¡Qué estás diciendo! Y el lenguaje hace la cosa. Si le decimos esto se acabarán convirtiendo en la generación de cristal.

Hemos convertido estados emocionales en trastornos

-Los jóvenes les ponen nombre a los malestares... ¿Lo hacen demasiado?

-Hemos convertido estados emocionales en trastornos. Pasar por una ruptura sentimental puede generar malestar pero no estás deprimido ni tienes necesariamente un cuadro ansioso. Entonces hacemos patológico lo que no lo es. Estar agobiados no es tener un cuadro de angustia. En la consulta con los niños les hago distinguir entre ambos conceptos.