Salud Mental

José Miguel Gaona, psiquiatra, sobre el cansancio: cuando el cuerpo está agotado, “el cerebro interpreta todo...”

El experto recomienda "caminar veinte minutos a la mañana y veinte a la tarde" para mantener un buen equilibrio emocional

Iria Veiga, usuaria de salud mental de 20 años: "Me dieron el alta hace un mes y la próxima visita con mi psiquiatra no es hasta marzo"

Buenaventura del Charco, psicólogo: "Los médicos de cabecera están atendiendo a gente con ansiedad, con depresión..."

EL PSIQUIATRA JOSE MIGUEL GAONA. DOCTOR EN MEDICINA Y ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA FORENSE.

EL PSIQUIATRA JOSE MIGUEL GAONA. DOCTOR EN MEDICINA Y ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA FORENSE. / JOSE LORES / VIGO

Mariona Carol Roc

José Miguel Gaona, psiquiatra y doctor forense, es conocido por estar especializado en temas de salud mental y bienestar emocional.

Autor de varios libros y conferenciante habitual, Gaona ha dedicado gran parte de su carrera a enseñar cómo comprender y regular nuestras emociones para vivir de forma más equilibrada.

En esta ocasión, a partir de un carrusel de imágenes publicadas en el perfil de Instagram del pódcast 'La fórmula', propone cinco hábitos sencillos pero poderosos para mantener el equilibrio emocional en medio del ritmo acelerado de la vida moderna.

Los 5 hábitos

Esperar antes de actuar

Esperar antes de actuar

Gaona enfatiza que la impulsividad es uno de los grandes enemigos del bienestar emocional. “Si actúas en caliente, la emoción decide por vos”, advierte. Según el especialista, es fundamental dar tiempo a que la intensidad emocional disminuya antes de responder o tomar decisiones. “Esperar unos minutos permite que el cerebro recupere el control”, añade, recordando que toda emoción necesita tiempo para procesarse.

Entrenar el foco mental

Entrenar el foco mental

La atención, explica el psiquiatra, es una herramienta poderosa para calmar la mente. “La mente necesita anclarse”, afirma. Actividades que exijan concentración -como leer, cocinar, caminar o crear- ayudan a reducir la ansiedad y el “ruido mental” que genera el estrés cotidiano. “Entrenar el foco es una forma de higiene mental”, sostiene.

Cuidar el cuerpo para cuidar la mente

Cuidar el cuerpo para cuidar la mente

El equilibrio emocional, según Gaona, comienza con hábitos físicos saludables. “Dormir y comer bien equilibran los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo”, explica.

Cuando el cuerpo está agotado, “el cerebro interpreta todo peor”, advierte. Por eso, mantener una rutina de descanso y alimentación adecuada es clave para sostener la estabilidad psicológica.

Mantenerse en movimiento

Mantenerse en movimiento

La actividad física, incluso moderada, tiene un impacto directo en la salud mental. “Caminar veinte minutos a la mañana y veinte a la tarde puede mejorar la estabilidad emocional”, afirma Gaona. El movimiento, dice, “regula la química interna” y contribuye a que el organismo libere tensiones y mejore su respuesta ante el estrés.

Buscar sentido y conexión

Buscar sentido y conexión

Finalmente, el psiquiatra destaca la importancia de los propósitos y las relaciones significativas. “Tener propósitos, vínculos reales y conexión con algo más grande -ya sea espiritualidad, comunidad o proyectos- protege la mente y ordena las emociones”, concluye.

Para Gaona, encontrar sentido en la vida es una de las bases más sólidas para mantener el equilibrio emocional a largo plazo.

Conclusiones

Con estos cinco hábitos, José Miguel Gaona invita a reflexionar sobre la importancia de detenerse, cuidar el cuerpo y nutrir la mente. En un mundo dominado por la prisa y la sobrexigencia, su mensaje es claro: el equilibrio emocional no es un don, sino una práctica diaria que todos podemos cultivar.

José Miguel Gaona, psiquiatra, sobre el cansancio: cuando el cuerpo está agotado, “el cerebro interpreta todo...”

