Los índices de depresión en Catalunya descienden a niveles previos a la pandemia

La encuesta de salud de Catalunya (ESCA) –que registra indicadores desde 1994– apunta en su edición relativa a 2024 a un descenso del malestar emocional y la tasa de depresión respecto al aumento sufrido tras la pandemia. Los índices se asemejan a los registrados en ejercicios como 2018, según datos ofrecidos este viernes por la Conselleria de Salut, que habla de "mejora significativa" de los indicadores de bienestar emocional y de algunos problemas de salud mental, así como de la percepción de apoyo social.

En concreto, los datos indican que un 5,8% de los ciudadanos presentan síntomas de depresión moderada o grave (en las mujeres el porcentaje llega al 7,5%, mientras que en los hombres es del 4%). La población mayor de 74 años es la que tiene un peor índice: el 8,6%. Con todo, estos indicadores son significativamente mejores que los de los años posteriores al covid (2020-2023). De hecho, se trata de un porcentaje global no muy alejado de las tasas de 2018, cuando un 7,6% registraba depresión mayor o severa (11,2% en el caso de las mujeres). También entonces se constataban más casos de depresión en edades avanzadas y en las clases sociales más desfavorecidas.

Mejora el bienestar...de los hombres

Según los datos, se ha detectado una mejora en el bienestar emocional de la población respecto a los datos de 2022. En concreto, los niveles bajos de malestar han descendido, pasando de un porcentaje del 12,7% de la población al actual 10,1%. El descenso tiene que ver sobre todo con los hombres, porque el porcentaje de mujeres con un nivel bajo de bienestar, ha aumentado respecto al año anterior. Los problemas de malestar son mayores en clases desfavorecidas, personas sin estudios o con estudios primarios.

El nivel de malestar emocional se sitúa en el 10,1%, inferior al 12,1% de 2022

Así, una de cada diez personas adultas presenta un nivel bajo de bienestar emocional (6,9% de los hombres y 13,1% de las mujeres). Esta cifra representa una mejora respecto a los años anteriores y, especialmente, entre los hombres respecto a 2022, cuando se situaba en el 10,7%. No obstante, el bienestar emocional bajo es más alto, de nuevo, en las personas de 74 años y más, especialmente en las mujeres.

Ansiedad en el 7,5% de los casos

En la vigente encuesta se valora por primera vez la ansiedad. El resultado es que un 7,5% de la población presenta síntomas de ansiedad moderada o grave. En este indicador también las mujeres muestran peores resultados: una de cada diez sufre un cuadro de este tipo (10,4%), mientras que el porcentaje en hombres es del 4,4%.

Salud mental infantil

La probabilidad de que los niños de 4 a 14 años tengan un problema de salud mental ha disminuido de manera significativa en el bienio 2023-2024 respecto a los dos periodos anteriores (2019-2021). Actualmente, el 5,7% de los niños presenta esta probabilidad, siendo más alta en la clase social menos favorecida (7,7%) y en aquellos con progenitores con estudios primarios o sin estudios (8,7%), en comparación con los niños de clase más favorecida (4,0%) y con progenitores universitarios (3,2%).

Más ocio educativo y menos pantallas

La encuesta constata que, aunque el ocio sedentario sigue siendo elevado, sí se registra una disminución del tiempo que pasan los menores antes las pantallas respecto a periodos anteriores. En la actualidad, cuatro de cada de diez niños y adolescentes permanecen dos o más horas al día ante una pantalla, y este porcentaje es claramente más alto en las clases desfavorecidas. Este 40% global es, en todo caso, menor al 52% que se registró en el bienio 2020-2021.

En el bienio 2023-2024, el 35,7% de los niños realiza al menos una hora diaria de actividad física. Esta práctica es más habitual en niños (40,6%) que en niñas (30,7%). Tras años de descenso hasta 2019, el periodo 2023-2024 marca un punto de inflexión.

Más bebidas azucaradas, menos tabaco

Los resultados de la encuesta también muestran una tendencia de estabilidad en los principales hábitos saludables de la población, con mejoras en el descanso y algunos contrastes según el sexo en el consumo de bebidas azucaradas.

El consumo diario de bebidas azucaradas en adultos se sitúa en el 16,9% (22,3% hombres y 11,6% mujeres). Es más alto en hombres jóvenes, personas de clase social menos favorecida y con estudios primarios o sin estudios. Además, 2024 muestra un descenso significativo en mujeres respecto a 2019 y 2020, y un aumento en hombres respecto a 2022 y 2023.

En la franja infantil, el 5,4% de los niños consume diariamente bebidas azucaradas (6,0% niños y 4,8% niñas). El último bienio no muestra variaciones significativas, pero sí una ligera tendencia al alza.

Crece el consumo de bebidas azucaradas mientras el tabaco alcanza sus niveles más bajos

El consumo de tabaco alcanza el porcentaje más bajo registrado: 21,4% de la población fuma (26,1% hombres y 16,8% mujeres). La exposición al humo ambiental dentro del hogar disminuye en el bienio 2023-2024 y se sitúa en el 6,4% de los niños de 0 a 14 años, siendo más elevada entre niños con progenitores con estudios secundarios (8,0%) o primarios/sin estudios (7,7%) que entre los de progenitores universitarios (3,7%).

Se mantiene estable el alto nivel de actividad física saludable, con un 85% de la población (87,6% hombres y 83,5% mujeres) que declara seguir las recomendaciones. En cambio, no mejora el porcentaje de personas que siguen adecuadamente la dieta mediterránea. Su adhesión es del 55% (48,5% hombres y 61,1% mujeres), siendo menor entre las personas de 15 a 44 años (48,5%).

La población mantiene un alto nivel de actividad física, pero no mejora el seguimiento de la dieta mediterránea

Respecto al exceso de peso, afecta al 52,5% de la población de 18 a 74 años, con una diferencia notable por sexo: 58,3% en hombres y 46,6% en mujeres.

Sobre el descanso, aumenta la proporción de personas que duermen las horas de sueño recomendadas, llegando al 69,1% de la población (72,7% hombres y 65,6% mujeres), lo que indica una mejora en este hábito. En el caso de los niños, el 77,7% duerme las horas recomendadas, con un aumento significativo respecto a 2018-2021.

Visitas al médico

El 78,6% de la población valora su estado de salud como bueno o muy bueno (82,4% de los hombres y 74,9% de las mujeres). A pesar de esta percepción positiva, el 42,0% de las personas encuestadas declara sufrir algún problema de salud crónico, con una prevalencia superior entre las mujeres (45,4%) que entre los hombres (38,5%). La prevalencia aumenta con la edad: el 72% de las personas de 75 años o más tiene algún problema crónico.

La gran mayoría de la población (95,9%) ha visitado algún profesional de la salud en los últimos 12 meses, un porcentaje más alto entre la población joven (0-14 años) y la mayor de 74 años, y también superior en personas de clase social más favorecida (97,1% clase I y 98,9% clase II frente al 94,3% clase III). Asimismo, el 55,4% ha tomado algún medicamento prescrito en los últimos 15 días.

La satisfacción con estos servicios se mantiene elevada: el 85% de la población valora positivamente los servicios utilizados (86,5% hombres y 83,6% mujeres). El indicador muestra estabilidad respecto a 2019 y no presenta variaciones significativas respecto a 2019-2023.

Por otra parte, la encuesta también señala que la doble cobertura sanitaria continúa aumentando y alcanza el 33,9% en 2024, frente al 28,8% en 2019. La proporción es más elevada en mujeres y en personas de clase social más favorecida.

Menos estigma hacia la salud mental

La ESCA 2024 también evidencia una mejora en las actitudes sociales hacia las personas con problemas de salud mental. El 88,7% de los adultos afirma que mantendría la relación con un amigo o amiga que tuviera un problema de salud mental. Además, aumenta el porcentaje de personas dispuestas a convivir o vivir cerca de alguien con un problema de salud mental. La única excepción es el ámbito laboral, que se mantiene estable respecto a años anteriores.