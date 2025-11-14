Claves para tener una mente creativa, según la neurobióloga Mara Dierssen

¿Qué hace que ciertas personas sean más creativas y tengan facilidad para el arte? ¿Qué capacidad les hace salir de los márgenes habituales? La ciencia ha investigado al respecto y ha hallado respuestas. De entrada, para evitar sorpresas, cabe advertir de que no existe una fórmula mágica sino un conjunto de condiciones. Pero haberlas, haylas.

Lo primero que explica la neurobióloga Mara Dierssen es que, precisamente, "la creatividad nos hace humanos". Es decir, que estamos hablando de algo esencial para todos nosotros. A partir de ahí, esta experta que se ha detectado que el cerebro de personas creativas es diferente. Y lo ha explicado así en una ponencia en el marco del octavo Congreso Catalán de Salud Mental, que se celebra en Barcelona.

Creatividad y desequilibrio

Y también "hay una relación entre creatividad y desequilibrio mental", pero no es tampoco algo de blanco o negro, sino que es "complejo, multidimensional". Existe una base genética, de tal manera que "el arte, como la enfermedad mental, se trasmite en las familias, está sobrerrepresentado en algunas de ellas".

Las personas con trastornos mentales pueden llegar a quitarse la vida, por mucho que eso les haya hecho ser más creativos antes Mara Dierssen — Neurobióloga

Esto significa cambios en neurotransmisores como la dopamina -relacionada con la esquizofrenia o el Parkinson- y también genes relacionados con la plasticidad y la menor inhibición.

A preguntas de SanaMente, esta experta avisa: "Debemos objetivar y dejarnos de interpretaciones románticas: las personas con trastornos mentales pueden llegar a quitarse la vida por mucho que eso les haya hecho ser más creativos antes; como profesionales tenemos la responsabilidad de ser conscientes de eso y de que lo podemos aprovechar también para mejorar la calidad de vida de estas personas"

La experta advierte también contra la tentación de hacer relaciones causales entre genética, creatividad y trastorno: "Nada es puramente genético" porque interactuamos con el entorno. Y citando a Ramon y Cajal, recuerda: "Somos escultores de cerebros".

La creación artística es, siempre y en todos los casos, un fenómeno insano y patológico Jean Dubuffet — Referente del llamado Art Brut

Pero no solo hay una parte heredada, genética, sino también neurobiológica y cognitiva. Por ejemplo, rasgos asociados a la vulnerabilidad y a la hipersensibilidad emocional se relacionan con la creatividad. ¿Por qué? Porque favorece la flexibilidad del pensamiento y la originalidad. Personas que han sufrido una patología, han derivado en habilidades artísticas. Es el caso de la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que desarrollan la creatividad, debido a alteraciones fronto temporales de la corteza frontal y temporal, que afectan a la percepción y a la creatividad.

Arte para conocer la patología

También sucede al revés: artistas que buscan este subconsciente, y la creación artística "nos acerca a conocer la dinámica interna del cerebro y sus manifestaciones patológicas", por ello, según explica la experta, se han usado obras de arte "como decodificadores del estado de salud mental de las personas". Las personas que sufren depresión tienen una visión de colores más grises que el resto, según han demostrado algunos estudios.

Rretrato del doctor Gachet, pintura al óleo de Vicent Van Gogh / EP

Desactivar para crear

Aparte de las condiciones genéticas y neurológicas, existe también una predisposición. "Para crear, en cierta medida hay que desactivar la corteza prefrontal" del cerebro, describe Dierssen. No todo el rato, pero lo cierto que el estado creativo se caracteriza por bajos niveles de actividad prefrontal.

Y las mentes menos creativas son las que fijan demasiado la atención y reducen, así, su capacidad de formar asociaciones nuevas. "Cuando veáis un despacho de un científico con toda la mesa ordenada, es que vamos mal", bromea la experta. Ejemplos artísticos de esta "desconexión" son el llamado Art Brut, con referentes como Jean Dubuffet, para quien "la creación artística es, siempre y en todos los casos, un fenómeno insano y patológico".

La parte que depende de ti: emociónate

Dicho todo lo cual, la neurobióloga recuerda que "puede haber genes que nos predispongan pero si no se acompañan de un ambiente propicio no se va a producir el milagro creativo", ni tampoco tiene por qué desarrollarse una esquizofrenia.

En lo que depende de uno mismo, Dierssen es muy clara: "La emoción recupera la función". Es decir, que la emoción activa partes del cerebro, el sistema dopaminérgico. Y si la emoción es artística, más. Y si a la música se le añade danza, más. Y una última reflexión, para los que consideran que tomar decisiones movidas por la emoción es una mala idea: "La gente que tiene alterados los sistemas emocionales toma peores decisiones".