SanaMente, en el 8 Congreso catalán de Salud Mental
El arte como pastilla: diversos proyectos demuestran los beneficios de la creatividad en la salud mental
"El arte me ha ayudado dándome pasión y un lugar donde ser yo misma", explica una usuaria del taller Alterarte
"No somos enfermedades con patas, somos personas", proclama la presidenta de Salud Mental Catalunya
No se trata de sentido común, de decir que el arte, la música o la lectura mejoran el bienestar. Se trata de que diversos profesionales de la salud mental y los servicios sociales constatan, en el 8 congreso de Salud Mental, que sus trabajos con arte terapia, música i biblioterapia funcionan. Como explica una de las personas usuarias, "a través del arte la gente me entiende, es una manera de comunicar lo que me cuesta decir".
Se trata de un ejemplo del taller Alterarte, una de las diversas iniciativas exitosas presentadas en el congreso por parte de profesionales de salud mental de toda Catalunya. Alterarte trabaja con jóvenes de 16 a 30 años con problemas de aislamiento, de abuso de pantallas y de pérdida de rutinas.
El arte es una excusa y un objeto mediador para compartir lo que no pueden decir con palabras
El éxito de las sesiones artísticas en el taller y en el exterior, en Mataró, tiene que ver con definir el arte "como un lugar donde sostenerse" según Blanca Gimeno y Lucía Pose, coordinadoras de los talleres. El arte se convierte en un "refugio" y como "una excusa y un objeto mediador para compartir lo que no pueden decir con palabras", añaden.
Da resultado
Los resultados se han medido cuantitativamente (el 86% afirman que las sesiones les han ayudado en momentos difíciles y el 72% creen que puede ayudarles a construir un proyecto de futuro en el mundo artístico). En sus valoraciones personales, frases como "el arte me ha ayudado dándome pasión y un lugar donde ser yo misma", o "me ayuda a desconectar y me hace sentir útil".
Se trata, según todos los ponentes del congreso, de experiencias que no son sustitutivas del tratamiento "pero que ofrecen un espacio simbólico y humano, la posibilidad de ser", según Gimeno y Pose.
En primera persona
El congreso ha dado voz a mujeres como Mari Carmen Ruiz, que ha relatado su experiencia con el arte como terapia: "Ha sido un cambio en la forma de ver la vida, de ser más positiva, he aprendido a tomar decisiones propias y a ser parte activa de mi vida y no dejarla pasar sin hacer nada".
Musicoterapia
El Hospital del Mar ha presentado también el buen resultado de las sesiones de musicoterapia, sistematizadas y con beneficios como la posibilidad de "musicalizar la tristeza", según explica la experta Núria Escudé. Los beneficios son, precisamente, permitir a pacientes con trastornos graves como esquizofrenia, conectar con los miedos, y no ser juzgados porque el taller no consiste en "tocar bien". Las mejoras en la autoestima son evidentes, subraya Escudé.
La literatura como puente
El congreso también ha abordado experiencias de musicoterapia, como la que tiene lugar en un centro de salud mental de Mallorca. Lourdes Alcalá ha explicado los beneficios: "Permite expresar la emoción, reduce síntomas depresivos, mejora el bienestar y la regulación emocional, y se pone en evidencia la literatura como puente entre lo que sentimos y lo que podemos llegar a ser".
"No somos enfermedades con patas"
Mercè Torrentallé, presidenta de la federación Salud Mental Catalunya, ha explicado como en las 92 asociaciones de la Federación ya se aplican estos talleres de creatividad. "No somos enfermedades con patas, somos personas", ha reivindicado
Suscríbete para seguir leyendo
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Un estudio confirma que el ejercicio físico también puede cambiar la vida a personas centenarias: 'Nunca es tarde para comenzar a entrenar
- De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra