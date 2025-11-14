El arte como pastilla: diversos proyectos demuestran los beneficios de la creatividad en la salud mental

No se trata de sentido común, de decir que el arte, la música o la lectura mejoran el bienestar. Se trata de que diversos profesionales de la salud mental y los servicios sociales constatan, en el 8 congreso de Salud Mental, que sus trabajos con arte terapia, música i biblioterapia funcionan. Como explica una de las personas usuarias, "a través del arte la gente me entiende, es una manera de comunicar lo que me cuesta decir".

Se trata de un ejemplo del taller Alterarte, una de las diversas iniciativas exitosas presentadas en el congreso por parte de profesionales de salud mental de toda Catalunya. Alterarte trabaja con jóvenes de 16 a 30 años con problemas de aislamiento, de abuso de pantallas y de pérdida de rutinas.

El arte es una excusa y un objeto mediador para compartir lo que no pueden decir con palabras Blanca Gimeno y Lucía Pose — Proyecto Alterarte, de Mataró

El éxito de las sesiones artísticas en el taller y en el exterior, en Mataró, tiene que ver con definir el arte "como un lugar donde sostenerse" según Blanca Gimeno y Lucía Pose, coordinadoras de los talleres. El arte se convierte en un "refugio" y como "una excusa y un objeto mediador para compartir lo que no pueden decir con palabras", añaden.

Da resultado

Los resultados se han medido cuantitativamente (el 86% afirman que las sesiones les han ayudado en momentos difíciles y el 72% creen que puede ayudarles a construir un proyecto de futuro en el mundo artístico). En sus valoraciones personales, frases como "el arte me ha ayudado dándome pasión y un lugar donde ser yo misma", o "me ayuda a desconectar y me hace sentir útil".

Se trata, según todos los ponentes del congreso, de experiencias que no son sustitutivas del tratamiento "pero que ofrecen un espacio simbólico y humano, la posibilidad de ser", según Gimeno y Pose.

En primera persona

El congreso ha dado voz a mujeres como Mari Carmen Ruiz, que ha relatado su experiencia con el arte como terapia: "Ha sido un cambio en la forma de ver la vida, de ser más positiva, he aprendido a tomar decisiones propias y a ser parte activa de mi vida y no dejarla pasar sin hacer nada".

Musicoterapia

El Hospital del Mar ha presentado también el buen resultado de las sesiones de musicoterapia, sistematizadas y con beneficios como la posibilidad de "musicalizar la tristeza", según explica la experta Núria Escudé. Los beneficios son, precisamente, permitir a pacientes con trastornos graves como esquizofrenia, conectar con los miedos, y no ser juzgados porque el taller no consiste en "tocar bien". Las mejoras en la autoestima son evidentes, subraya Escudé.

La literatura como puente

El congreso también ha abordado experiencias de musicoterapia, como la que tiene lugar en un centro de salud mental de Mallorca. Lourdes Alcalá ha explicado los beneficios: "Permite expresar la emoción, reduce síntomas depresivos, mejora el bienestar y la regulación emocional, y se pone en evidencia la literatura como puente entre lo que sentimos y lo que podemos llegar a ser".

"No somos enfermedades con patas"

Mercè Torrentallé, presidenta de la federación Salud Mental Catalunya, ha explicado como en las 92 asociaciones de la Federación ya se aplican estos talleres de creatividad. "No somos enfermedades con patas, somos personas", ha reivindicado