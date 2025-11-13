Marc Darriba gana un premio de #PeriodismoResponsable con un reportaje sobre los suicidios en las prisiones

La quinta edición de los premios #PeriodismoResponsable de Papageno, la asociación de profesionales dedicados a la prevención y la postvención del suicidio, reconoce un reportaje de SanaMente como ganador de la categoría regional. La pieza premiada es «El suicidio en las cárceles, la tragedia silenciosa», de Marc Darriba, que explora el impacto emocional de las muertes por suicidio dentro de los centros penitenciarios catalanes y pone el foco en el silencio institucional y en la soledad que viven internos y familias.

El periodismo es una herramienta para explicar sin hacer daño, sin juzgar y dando voz con cuidado Marc Darriba — Miembro del equipo de SanaMente

El jurado ha destacado “el rigor, la sensibilidad y la voluntad de amplificar voces a menudo invisibilizadas en un entorno especialmente vulnerable”. El reportaje analiza la falta de transparencia, la fragilidad del sistema penitenciario y el dolor que arrastran las personas afectadas. Entre estas voces tiene un papel central Gràcia Amo, presidenta de la Asociación de Familias de Personas Presas en Catalunya, que denuncia la ausencia de información y apoyo tras cada muerte por suicidio.

"Yo también he intentado quitarme la vida"

Al recoger el galardón, Marc Darriba ha pronunciado un discurso profundamente personal y emotivo. Comienza en castellano antes de pasar al catalán: “Las cosas que te tocan de cerca se dicen en la lengua de cerca”. El periodista explica que escribe el reportaje en un momento vital delicado, y que el texto dialoga con su propio dolor: “Yo también he estado ahí. Yo también he intentado quitarme la vida. Y gracias a gente que escucha, hoy estoy aquí, hablando de todo esto con la voz que entonces no tenía”.

Gracias a gente que escucha, hoy estoy aquí, hablando de todo esto con la voz que entonces no tenía Marc Darriba — Miembro del equipo de SanaMente

Darriba también ha reivindicado el periodismo como herramienta para “explicar sin hacer daño, sin juzgar y dando voz con cuidado”, y señala que el suicidio en prisión es una realidad “demasiadas veces a plena vista, pero todavía ignorada”. En el tramo final, agradece explícitamente la valentía y la confianza de Gràcia Amo, una de las principales voces del reportaje: “Sin personas como ella, historias como esta no podrían contarse”.

SanaMente, un espacio que apuesta por el periodismo que cuida

Con este premio, SanaMente consolida su apuesta por un periodismo que combina rigor, profundidad y mirada humana. Darriba ha querido destacar que “sin un espacio que valore esta manera de explicar, trabajos como este no encontrarían lugar”. Papageno, por su parte, ha celebrado que reportajes como este contribuyen a transformar la forma en que los medios abordan la conducta suicida y promueven una conversación pública más honesta, informada y protectora.

Reflexión, formación y reconocimiento

El acto también ha incluido talleres prácticos sobre cobertura responsable, una intervención institucional del Ayuntamiento de Barcelona y la entrega de los Premios Papageno a la excelencia en prevención y postvención, que reconocen el trabajo de Alfredo Pacheco, la Fundación Salud y Persona y la asociación Hablemos Ávila. En el ámbito periodístico, se proclaman ganadores Óscar Fraile (categoría nacional), Mercè Ros Belmonte (categoría audiovisual) y el programa Los Reporteros de Canal Sur (premio especial del jurado).

La gala, que reúne en Barcelona a profesionales del periodismo, la salud mental y el duelo por suicidio, se ha abierto con una intervención del presidente de Papageno, Daniel Jesús López Vega, que ha reivindicado la necesidad de que el suicidio siga ocupando un espacio prioritario en la agenda informativa. Elpsicólogo Francisco Villar (Hospital Sant Joan de Déu) ha reflexionado sobre prevención en infancia y adolescencia, alertando del riesgo de contagio y defendiendo la importancia de hablar del suicidio “y hacerlo bien”.

La periodista Cristina Oriol, de La Vanguardia, ha destacado la ética y buenas prácticas en la cobertura informativa, y el periodista Alberto Gómez, autor de “Contra el silencio”, ha alertado sobre cómo pueden viralizarse noticias que no siempre protegen.