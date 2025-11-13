Josep Vilajoana, presidente del Congrés Català de Salut Mental: "Los pacientes tienen derecho a decidir si toman medicación o no, si se hospitalizan o no"

Con el lema 'Creatividad, cultura y salud mental', la Fundación Congrés Català de Salut Mental (CCSMA) celebra a partir de este jueves su octavo congreso en Barcelona con la intención de seguir promocionando una mirada social a la problemática psicológica y psiquiátrica. Llevan 25 años en ello en un combate educado pero vivo frente a las tesis más biologicistas. Al frente de la CCSMA está un psicólogo de larga trayectoria, Josep Vilajoana.

-¿Que pretende la Fundació CCSM?

-Es una creación interdisciplinar que tiene 25 años de vida, nacida cuando la salud mental no estaba en la palestra como ahora. Agrupa a psiquiatras, otros médicos, psicólogos, enfermeros, educadores… pensando que la atención a la salud mental es diversa. Y defiende un modelo comunitario, no psiquiatrizante ni hospitalizador. Enfoca diferentes aspectos que afectan a la salud mental.

-¿Están logrando estos objetivos?

-Lo estamos logrando, con dificultades. No tenemos mecenas, no tenemos laboratorios. La mirada más biologicista se mantiene. Últimamente, han proliferado las asociaciones en primera persona y hemos empezado a hablar de derechos, no solo de enfermedad. Los pacientes tienen derecho a saber por qué han de tomar tal cosa, decidir si lo toman o no, si se quieren hospitalizar o no. El debate está cambiando, a favor de una visión comunitaria.

Proliferan las asociaciones en primera persona y hemos empezado a hablar de derechos, no solo de enfermedad

-Ustedes llevan 25 años con esta mirada…

-Esto nos da el valor, porque hace tiempo que lo mantenemos. Y han aumentado los ‘partners’.

-La mirada biologicista sigue siendo poderosa…

-Es muy poderosa. Estoy en el Consejo General de la Psicología en España. Todo lo que hemos trabajado para que haya psicólogos en la atención primaria, ha tenido la oposición frontal de psiquiatras biologicistas que están en el Ministerio.

-¿Por qué si los factores sociales, el entorno, la comunidad… son determinantes, según ustedes, se dedica el grueso del dinero a investigar las cuestiones biológicas?

-Es un tema de poder. Un investigador me explicaba recientemente unos avances en electricidad intracraneal, un sistema barato, inocuo… Cuando estaban avanzando, la industria farmacéutica le paró los pies, porque si aparecía esto, los fármacos dejaban de tener… Dos veces hemos tenido rifirrafes con La Marató de TV-3 sobre salud mental: se destina casi todo a la biología cuando cada vez se demuestra más -y lo dicen neurofisiólogos, no psicoanalistas- que la palabra modifica estructuras cerebrales.

Dos veces hemos tenido rifirrafes con La Marató de TV-3 sobre salud mental: se destina casi todo a la biología

-En cambio, como decía antes usted, se avanza en la reclamación de los derechos de los usuarios...

-Nos vendían la idea de que el médico puede decidir porque es el que sabe. Esto ha cambiado porque hay denuncias y el médico se cura en salud y explica lo que va a hacer. Pero con un trastorno grave, cuando es difícil mantener una conversación con el paciente, es fácil decidir el ingreso, y las sujeciones mecánicas están a la orden del día.

Josep Vilajoana, presidente de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, en su despacho. / Jordi Otix

-Respecto a la depresión, hay un debate infinito sobre las causas, sobre si se trata de un desequilibrio en algunos neurotransmisores o de factores de nuestra vida…

-Los factores que hacen sufrir una depresión mayor no todos vienen del déficit del neurotransmisor. Hay muchos factores que pueden influir. ¿Un déficit de serotonina? Igual se ha instaurado por condiciones de vida deplorables, por ataques personales… Decidir que falta tal neurotransmisor y dar una dosis de medicación... se ha demostrado que no funciona, que no es verdad.

En depresión, decidir que falta tal neurotransmisor y dar una dosis de medicación... se ha demostrado que no funciona, que no es verdad

Si una persona toma un antidepresivo, puede que se altere su estado de ánimo, pero esto no explica ni el origen ni como acabará la cosa; muchas veces es contraproducente, acaba provocando un suicidio. Hay muchas causas, en contra de lo que defiende la psiquiatría.

-Póngame ejemplos de intervención en depresión…

-Hay intervenciones directamente en el cerebro. Claro que pueden influir en el estado de ánimo. ¿Pero la causa de la depresión es un déficit de electricidad allí? No. Hay casos claros de depresión exógena, con factores ambientales…

-Explíqueme alguna situación concreta

-Un hombre de cincuenta y pocos años. Lo despiden porque ya 'no es útil', se pelea con su pareja, se separan. Va a ver a la trabajadora social, esta lo envía al psicólogo y tienen una conversación. Él decide tirarse al Metro. Cuando está en el andén, recuerda la conversación con el psicólogo, se replantea su decisión y se dedica a escribir un cuento sobre la situación. En la siguiente entrevista con el psicólogo, le explica que ha escrito el cuento, que se lo han premiado, que ha encontrado a gente, que hacen unas grandes barbacoas…

-Sin medicación…

-Claro, sin medicación. Ni la tomaba ni se la dieron. Hemos de tener tiempo para saber qué le pasa a cada persona. Un psiquiatra decía el otro día que la gente le viene con ansiedad y les hace una receta y ya está.

¿La causa de la depresión es un déficit de electricidad en el cerebro? No. Hay casos claros de depresión exógena, con factores ambientales

-Hay una sobre medicación evidente

-España es el país más consumidor de benzodiacepinas. Esto es indicativo de lo que pasa en Primaria: un profesional desbordado que recibe a gente con problemas que no sabe cómo abordar, no tiene a un psicólogo cerca… y por tanto, da lo que tiene más a mano. ¿Sirve para algo? Sí, una benzodiacepina tiene efectos físicos, pero no soluciona el problema. Las más demandantes son mujeres, y van todas llenas de benzodiacepinas.

-¿Entre los psiquiatras, ven ustedes a profesionales cercanos a su mirada más comunitaria?

-La Fundació está llena de estos psiquiatras que yo llamo psiquiatras buenos. Vinculados al arte, con una práctica comunitaria… Tampoco negamos lo biológico.

-¿Las farmacéuticas influyen en los psiquiatras?

-Yo recuerdo haber ido a un congreso en Finlandia. Tres días y vuelvo a casa. Pero fulanito y menganito de allí se van a San Petersburgo. Eran psiquiatras a los que les pagaba el viaje un laboratorio. Esto ha pasado no hace tantos años y sigue pasando. Es una manera encubierta de influir. También hay gente que se niega.

-Dedican ustedes el octavo congreso al arte, a la creatividad... ¿Por qué?

-Se ha puesto de moda prescribir actividades que no son fármacos. Queremos que haya más investigación, que la pague alguien -que es siempre el problema- para demostrar los efectos de esto, más allá de decir que está muy bien. Queremos los datos que demuestran que, por ejemplo, las personas con un trastorno que hacen teatro, han mejorado y les han bajado o quitado la medicación.