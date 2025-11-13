Josep Tristany, director del Plan de Salut Mental: "Nos seguiremos equivocando si medicalizamos la vida cotidiana"

En la apertura del octavo Congreso Catalán de Salud Mental, organizado por la Fundació CCSM, el director del Pla Director de Salud Mental y Adicciones del Govern, Josep Tristany, ha trazado un discurso crítico y autocrítico sobre las prioridades a la hora de atender la salud mental: "Nos seguiremos equivocando si lo que hacemos es medicalizar la vida cotidiana, el malestar emocional; desgraciadamente, en algunos casos es lo que estamos ofreciendo".

Tristany ha subrayado que el nuevo enfoque del Pacte Nacional per la Salut Mental es más intersectorial a nivel comunitario "y potencia la promoción y prevención" de la salud mental. En este sentido ha puesto en valor la actividad artística y la cultura como ayuda emociona. "Promover el bienestar holístico puede ser un factor motivador en la recuperación y ayuda a procesar emociones difíciles en momentos de emergencias", ha detallado.

Josep Tristany, director del Pla Director de Salud Mental / MANU MITRU / EPC

En relación con el arte, Tristany ha añadido que puede abrir la imaginación, hacer visible la injusticia y dar esperanza. "El director del Pla Director ha insistido en la mirada transversal de la salud mental: "Un 80% de los problemas que afectan a la salud no vienen del ámbito de la salud", ha recordado.

Por una mirada comunitaria

El presidente de la Fundació organizadora, Josep Vilajoana, ha recordado que la organización que preside siempre ha tenido una mirada comunitaria y de grupo respecto a la salud mental. Vilajoana ha puesto el acento en la necesidad de obtener más evidencia científica de que el arte tiene un efecto positivo en la salud mental. “Queremos promover nuevas iniciativas y visibilizar las que ya se están haciendo”.

En este sentido, Xavier Fina, director general de promoción cultural y bibliotecas del Departament de Cultura, ha defendido también que “la medicalización y la química son importantes, pero debemos tener una visión más holística de la salud” en el que la cultura sea parte integrante.

Mireia Puig, vicepresidenta del Col.legi de Metges también ha apostado por una mirada “interdisciplinaria y comunitaria” como clave para avanzar. En cuanto a la cultura, Fina reclama normalizar la salud mental en las políticas culturales, "no solo hacerles un espacio en un rincón, sino integrarla con toda normalidad".