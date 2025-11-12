"La vida es un fenómeno increíble"

Mariona Esplugues, actriz y docente, ha transformado su vivencia en salud mental en un elogiado monólogo, 'Boja', en el que recorre toda la paleta de colores emocionales de su vida y evita el dramatismo por el dramatismo. Con ella reflexionamos sobre creación artística, psicología y vivencia. Boja ha estado de gira, ha sido éxito en el teatre Villarroel y acaba de recibir el premio BBVA de teatro, con mención también a la interpretación de Esplugues.

-¿Por qué has hecho 'Boja'?

-Tenía una necesidad personal de explicar mi historia para liberarme, porque me pesaba. Y porque creía que a través de mi historia habría gente que se podría sentir identificado y los podría inspirar o hacer reflexionar. Hacer 'Boja' me ha cambiado la vida.

-¿Llevabas a escondidas tu situación psicológica?

-Bastante. Gente que me conocía se ha quedado muy sorprendida de ver lo que me pasaba por dentro. Si piensas en alguien con sufrimiento mental no te imaginas a alguien como yo, con bienestar y privilegios. Por dentro y por fuera todo parecía estupendo.

Mariona Esplugues, actriz, en el Passeig de Sant Joan de Barcelona / Zowy Voeten

-¿Es siempre bueno sacarlo?¿Cuándo hacerlo y con quién?

-Hay momentos en los que no quieres explicarlo porque no es el momento y en otras ocasiones, cuando pesa mucho y sufres mucho, explicarlo a alguien de confianza puede ayudar mucho porque de repente descargas ese sufrimiento, ya no lo llevas tu sola. Yo he escogido explicarlo en un escenario porque lo he necesitado y porque soy actriz y creía que a nivel catártico me podía funcionar como artista y como persona. Pero no tenemos cómo explicarlo siempre.

-¿Y cómo hablamos de salud mental, sin banalizar pero sin dramatizar, sin usar palabras estigmatizantes, pero sin esconder nada...?

-Yo no sé cuál es la fórmula para hablar de ello, sé que lo importante es hablar. Últimamente, estamos cada vez diciendolo más. El hecho de que deje de ser tabú es un paso importante.

-Tu has decidido usar la ironía,reírtee de los psicólogos y psiquiatras, desnudarte y al mismo tiempo reír... trazas todos los registros.

-La historia ya tenía un peso porque incluye mucho sufrimiento. Era necesario sacarle hierro. Para mi era importante explicarlo en tono de comedia sin frivolizarlo, porque de lo contrario podemos entrar en la pornografía emocional. Salir al escenario no es sufrimiento, me lo paso bien, disfruto mucho y lo puedo explicar por qué he superado esta historia en terapia.

-¿Viste la muerte de cerca?

-Nunca he intentado nada, pero cuando llevas mucho tiempo sufriendo es natural pensar en la muerte. Y en la obra lo explico de forma metafórica porque creo que es algo de lo que se debe hablar, de estos pensamientos que tenemos muchos de nosotros, pero no lo decimos porque nos asusta.

-Tu has escogido vivir...

-Llevaba mucho tiempo sufriendo, pasando por psicólogos, y pensaba: qué tengo que hacer para vivir una vida tranquila. Para mí ha sido muy inspirador leer a todas las autoras que han pasado por procesos de superación similares, muy duros y han redescubierto la vida. La vida es un fenómeno increíble. Es maravillosa. Los humanos somos seres mágicos. El tema es cómo vivirla para que sea algo más placentera. Y me pregunté: qué me gusta de la vida, qué quiero de la vida. No qué esperan de ti, sino qué quieres tu de la vida. Tu vida es tuya. Y para mí esto ha sido un largo proceso en el que todavía estoy.

-Los que están sufriendo problemas de salud mental siguen sometidos a la duda sobre de dónde viene todo ello, si es el entorno, si es la biología...

-Hay una parte de mí que se resiste a pensar que todo sea de nacimiento. Probablemente, es un conjunto de factores: el contexto, vivencias que te han afectado más...Me he hecho mucho la pregunta de si he nacido así, si es genético, aprendido... Y al final de la obra digo 'no lo sé'. He empezado a dejar de preguntarme por las causas -que no las sabe nadie, cada cual te dice su visión- pero quiero estar bien.

-En la obra abordas en tema de la medicación y evitas el discurso antipastillas...

-Yo me he planteado no seguir tomando medicación y en otras ocasiones he dicho que sí me iría bien. Mi experiencia es que a mí me ha funcionado en momentos como recurso para poder estabilizarme y trabajar conmigo misma. Ni demonizo la medicación ni tampoco todo el mundo tiene que tomarla. Y cuando la he dejado he percibido que la necesitaba, y este ha sido un aprendizaje duro.

-Tener un diagnóstico, ¿qué ha representado para ti?

-Cuando estás muy perdida, que alguien te diga que tu trastorno es este, te ayuda. Por fin tienes algún lugar al que aferrarte. Pero no te has de quedar solo en el diagnóstico, que no defina tu vida. No es quien eres tú. Y esto también lo he tenido que aprender. Mariona es mucho más que su trastorno.

-En la obra caricaturizas a los diferentes tipos de psicólogas y psicólogos...

-[Ríe] Hago parodia, sí, de las que he visitado. Las hay más conductistas, más constructivistas, las hay que tiene una parte más espiritual y a mí algunas me han dado herramientas que no han funcionado. Una me decía que si pensaba mucho tenía que parar de pensar y decir stop. Pero yo decía stop y no paraba de pensar. Otra me decía que pensara en el momento. Hablo de mi visión pero seguro que a otros les va muy bien esa psicóloga.

-¿Que quieres expresar cuando en la obra gritas 'what the fuck'?

-Es como 'por qué me pueden estar diciendo tal cosa', déjame en paz. Es la parte más punky de Mariona. Yo en la vida no soy tan punky. En la obra sí. Mis alumnos se quedan sorprendidos al verme en la obra. Siempre he sido muy buena chica.

-¿Qué has aprendido de los espectadores, de sus reflexiones sobre la obra?

-Una de las cosas que me llevo de haber hecho "Boja" es ver que en ningún momento he estado sola. Lo que a mí me pasa le pasa a tantísima gente, que esto me ha quitado mucho peso. Vivir no siempre es fácil. Me ha liberado, porque me ha hecho ver que estamos todos un poco igual. Todos podemos empatizar. Cualquier persona puede tener un momento de sufrimiento emocional y mental. Es inevitable.