Silvia Severino, psicóloga: "Amar a una persona es comprender que cada una tiene sus procesos, sus tiempos y sus ritmos internos"

Las relaciones amorosas no son fáciles. En una relación también surgen conflictos y desacuerdos y saber solucionarlos es clave para que sea sana y duradera. Es común en muchas parejas que exista falta de comunicación efectiva, hecho que puede dar pie a malentendidos frecuentes. Comprender y entender al otro y sus necesidades también resulta fundamental.

La psicóloga Silvia Severino (@laconsultadesilvia en su perfil de Instagram, con 650 mil seguidores) remarca la importancia de aprender a esperar al otro. "Si realmente amas a esa persona, aprende a esperar", aconseja.

"No todo puede construirse a la misma velocidad"

En ocasiones, el enamoramiento puede hacer que deseemos que todo vaya a toda prisa, y no siempre eso es lo correcto. "A veces amar no es correr, no es forzar y tampoco es intentar que todo suceda de inmediato. Es comprender que cada persona tiene sus procesos, sus tiempos y sus ritmos internos", desarrolla. "Y entender que no todo puede construirse a la misma velocidad. Tal vez hoy no sea el momento para coincidir. Y eso duele, pero también enseña", añade.

Es por ello que Severino remarca la importancia de enfocarse en uno mismo y no depender en exceso del otro. "Mientras tanto, enfócate en ti. Crece, cuida tu mundo interior y construye una vida de la que te sientas orgulloso".

Si el amor es de verdad, construir tu mundo interior no hará que la relación se apague, sino todo lo contrario. "Cuando el amor es genuino, no se apagará ni por la distancia ni por la pausa. Todo lo contrario, permanece y se vuelve más claro, más consciente y más maduro. Así que respira y ten paciencia", aconseja Severino.

"Las conexiones reales no necesitan prisa. Si ambos quieren y ambos eligen, volverán a encontrarse. Porque lo que es recíproco siempre encuentra la manera", concluye.