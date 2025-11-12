La psicología feminista visibiliza las formas más sutiles del machismo

Las violencias más devastadoras no siempre dejan marcas. Son aquellas que atraviesan la publicidad, el lenguaje, las redes o las instituciones y terminan erosionando la autoestima, la libertad y la salud mental de muchas mujeres. Reconocerlas y ponerles nombre es el objetivo de las XVI Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de Género, organizadas por el Colegio Oficial de Psicología de Catalunya (COPC) y el Consejo General de la Psicología de España, que este año dedican íntegramente su programa a las violencias simbólicas.

“Las violencias simbólicas son la base de todas las demás violencias de género”, afirma Sara Morreres, presidenta de la Sección de Psicología de las Mujeres, Géneros y Diversidades del COPC. “Ahora que ya sabemos identificar las agresiones explícitas, debemos examinar la estructura que las hace posibles”.

Desde esta mirada sistémica, la psicóloga Alba Alfageme reflexiona sobre los mecanismos invisibles de control emocional y social que operan en la vida cotidiana. Laia Rosich, directora general para la Erradicación de las Violencias Machistas, analiza cómo las instituciones pueden perpetuar —o transformar— estos patrones, y Elena Crespi pone el foco en cómo los mandatos de género afectan a la salud sexual y afectiva.

El debate se amplía con las aportaciones de las juristas Encarna Bodelón y Alexandra García, que denuncian la violencia institucional y judicial que aún encuentran muchas mujeres al buscar protección. En paralelo, las divulgadoras Mara Jiménez (@croquetamente), Mamen Bueno (@mamapsicologa) e Isa Duque (@lapsicowoman) invitan a revisar los mensajes simbólicos que reciben las nuevas generaciones sobre el cuerpo, las relaciones y el poder.

“El machismo no siempre grita: a menudo es un mensaje sutil que te enseña a callar o a gustar”, apunta Crespi, que insiste en la necesidad de “desaprender creencias que nos parecen naturales, pero nos limitan”.

Esta edición quiere ser más que un espacio de debate: una llamada a mirar lo que a menudo pasa desapercibido, pero moldea nuestro imaginario colectivo. Desde la psicología, las ponentes reivindican una práctica más consciente, crítica y transformadora, capaz de desmontar los códigos que sostienen la desigualdad. Como resume Morreres, “hacer visible lo invisible también es una forma de cuidado”.