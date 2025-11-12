¡Atrévete a saber!

Quizás nuestro siglo de la luz -en salud mental- empezó con el reconocimiento, por parte de la OMS, en 2019, del papel fundamental de las artes en la salud y el bienestar emocional. Más de tres mil publicaciones científicas acreditan, desde ese año, ya través de procedimientos diversos, el valor de las artes en la prevención de problemas de salud mental y del deterioro físico y cognitivo.

Muchos de estos estudios han encontrado y han presentado evidencias de lo que ha sido un tema recurrente en los últimos años y que ahora más que nunca, después de la celebración del Healing Arts en Barcelona, parece tener el reconocimiento oficial. Hemos tenido que esperar un siglo para que los experimentos intuitivos que llevaron a cabo psiquiatras y terapeutas con usuarios de centros psiquiátricos, sean ahora tratados con metodologías científicas.

El arte no cura, repara

El arte terapia, o la mediación artística para promover el bienestar de las personas, ya viene de lejos. Sin embargo, los expertos no se ponen de acuerdo con el término. Quizás no sea del todo adecuado hablar de terapia, porque el arte por sí solo no “cura”, pero sí puede reparar, reconducir o aliviar procesos emocionales.

De todas las definiciones, la que más nos encaja es la que nos da Metáfora, Centro de estudios de Arte terapia, que lo define como "un conjunto integrativo de varias formas de trabajo psicoterapéutico que según el contexto y el tipo de usuario, toma una forma u otra. Se caracteriza por el uso que hace de los medios y procesos artísticos propios de las Bellas personas”.

Crear para transformar

El término de arte terapia como tal no aparece hasta entrado el siglo XX, aunque a finales del siglo XIX autores como Hans Prinzhorn y otros ya estudiaron el subconsciente de sus pacientes a través de los dibujos. Si hacemos un breve recorrido por los antecedentes de esta vía para promover el bienestar, debemos remitirnos, necesariamente a Freud y al surrealismo. De esa exploración del subconsciente que iniciaron los surrealistas hasta las prácticas actuales de mediación artística, existe un mismo hilo conductor: la confianza en la capacidad creadora como fuerza transformadora.

Liberar la mente

A raíz de las teorías de Freud, los artistas surrealistas fueron los primeros en explorar el subconsciente como forma de liberar la mente. Las razones y las circunstancias eran distintas, pero conceptos como desplazamiento, libertad, imaginación, diversidad estaban en la base de su poética. La mediación artística que encontramos hoy como intervención para mejorar el bienestar de las personas juega también con estos conceptos.

El desplazamiento del valor simbólico de un objeto o de una palabra, la metáfora, que hace que se desencadenen nuevas relaciones de significado; la libertad y la espontaneidad para expresarse a través de la materia, de la palabra o del cuerpo; la expresión como catalizador de conflictos; la imaginación y la creatividad para desbloquear rutinas encorsetadas; la diversidad como único dogma...

El arte dibuja un espacio único e infinito entre el creador y el espectador. Un diálogo secreto en el que todos estos conceptos se activan y la persona deja de ser el paciente y pasa a tener varias capas de significado en función de sus habilidades y no de su circunstancia. La actividad artística actúa como herramienta de recuperación y juega un papel importante en el descubrimiento de uno o una misma, la exploración de la propia identidad, la expresión y la comunicación no verbal o el empoderamiento.

Hace unos años, parecía más fácil abordar este tema desde el ámbito artístico, aunque todavía existía poca conciencia de estar abriendo un camino de transformación personal y social. Ahora es necesario, definitivamente, impulsarlo desde las personas y entidades que trabajan directamente en salud mental.

Herramientas de vida

Es necesario poner el arte y la cultura al servicio de las personas y de las entidades que las acompañan, para que sean herramientas de vida y no sólo instrumentos de intervención. Hay que perder el miedo a saber. Y esto es precisamente lo que impulsamos desde el proyecto Cultura que nos conecta: generar vínculos entre la cultura y la salud mental en todo el territorio.

Sapere aude también es osar salir de la etiqueta para resignificarnos, poner en valor nuestras habilidades -por diversas que sean-, repensar nuestra identidad, reforzar la autoestima, potenciar el trabajo comunitario y participativo... En definitiva, perder el miedo a reconocernos en nuestra fragilidad compartida.

Anna Noëlle

Voluntaria en cultura de la Federación Salut Mental Cataluña