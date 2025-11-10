Soy psicólogo y esto es lo que veo en muchas personas LGTBIQ+: viven pidiendo permiso para existir

Desde una mirada psicológica, uno de los efectos más devastadores de la discriminación hacia las personas LGTBIQ+ no es únicamente el rechazo abierto, sino la interiorización de la idea de que su existencia necesita justificación. Este proceso no ocurre de forma explícita o inmediata: se va tejiendo en pequeños gestos cotidianos, comentarios aparentemente inofensivos, y silencios que pesan. Muchas personas aprenden, desde muy jóvenes, que deben medir sus palabras, regular su forma de vestir, vigilar cómo se expresan o quiénes son en realidad.

Esta autorregulación constante, que nace como un intento de protegerse, se convierte en una forma de vida. Una forma en la que se busca encajar en un molde ajeno para evitar el juicio o el castigo. No hablamos solo de homofobia explícita, sino de microviolencias que moldean el psiquismo y siembran una idea devastadora: "mi identidad no es válida hasta que alguien más la apruebe". La autoestima y la autoaceptación se construyen en un terreno minado de exigencias externas.

Vivir pidiendo permiso para existir no es una elección. Es el resultado de haber sobrevivido en entornos que castigan la diferencia. Desde la psicología sabemos que cuando una persona interioriza esta dinámica, su libertad emocional se ve profundamente limitada. El miedo al rechazo se convierte en una brújula, y la autenticidad queda relegada a lo privado, a lo íntimo, a lo que no se ve. La consecuencia es una existencia fragmentada, en la que el yo verdadero solo puede manifestarse en espacios reducidos o en soledad, generando un desgaste constante y una sensación de disociación entre lo que se es y lo que se puede mostrar.

El peso del estigma: una carga emocional que no se ve, pero se siente

A nivel clínico, son numerosas las investigaciones que muestran cómo el estigma afecta la salud mental de las personas LGTBIQ+. La ansiedad, la depresión y el estrés crónico no surgen de su orientación o identidad, sino de la respuesta social que reciben por ser quienes son. Este matiz es crucial: la herida no está en la identidad, sino en el entorno que la cuestiona.

Cuando una persona siente que debe "pedir permiso" para amar, expresarse o existir, se genera una disonancia emocional constante. Es como vivir en un estado de hipervigilancia emocional, anticipando el juicio o el rechazo. Esta tensión continua puede derivar en dificultades en la autorregulación emocional, inseguridad en las relaciones interpersonales y un sentimiento persistente de no pertenencia. Incluso en entornos considerados inclusivos, muchas personas arrastran una desconfianza aprendida que les impide relajarse plenamente o bajar la guardia.

En consulta, muchas personas expresan su miedo a mostrarse auténticas en contextos laborales, familiares o incluso con amistades de años. Esta ocultación no es una estrategia superficial: se convierte en un mecanismo de supervivencia psíquica. Pero a largo plazo, pasa factura. Sentirse validado solo cuando se cumple un estándar normativo erosiona la identidad y genera un vacío profundo difícil de nombrar. La sensación de estar actuando un papel para evitar ser señalado se vuelve una trampa emocional que impide el bienestar genuino.

Infancias vigiladas: cuando la identidad se aprende a ocultar desde pequeños

El proceso comienza muy temprano. En muchas infancias LGTBIQ+, la experiencia de crecer está marcada por un control externo sobre lo que se considera apropiado o no. Se corrigen los gestos, se ridiculizan ciertas expresiones, se etiqueta como "confuso" lo que simplemente es auténtico. A menudo, el entorno familiar, que debería ser el primer espacio de seguridad, se convierte en un escenario de vigilancia emocional.

Esto tiene consecuencias profundas. Niñas, niños y adolescentes aprenden que mostrar quiénes son puede provocar consecuencias negativas: decepcionar, generar conflictos, ser castigados o aislados. El mensaje que reciben es claro: es mejor no mostrarse. Así nace la idea de que su existencia debe ser gestionada cuidadosamente, como si fuera un riesgo a minimizar.

Desde una perspectiva psicológica, estas experiencias tempranas modelan la forma en la que se construye el autoconcepto. La identidad no se vive como un derecho, sino como una condición que debe negociarse. La culpa, la vergüenza y el miedo se convierten en emociones frecuentes, incluso en edades en las que aún no se tiene un lenguaje para comprenderlas. El niño que aprende a reprimir su espontaneidad se convierte en un adulto que duda constantemente de su derecho a ser libre.

El sistema también educa: normas, roles y exclusión estructural

La sociedad transmite, de manera más o menos explícita, que hay formas de existir más válidas que otras. Los medios de comunicación, las instituciones educativas, las leyes y los discursos políticos configuran un imaginario colectivo en el que la heterosexualidad y la cisnormatividad siguen siendo el estándar desde el cual se mide todo lo demás. Todo lo que se sale de esa norma, es empujado hacia los márgenes.

Este sistema no solo excluye: también enseña a las personas LGTBIQ+ a dudar de su legitimidad. Cuando la representación positiva es escasa o estereotipada, se refuerza la idea de que hay que pedir permiso para formar parte. El acceso a derechos, a espacios seguros o a una vida plena no debería depender de encajar en moldes ajenos. Y, sin embargo, muchas personas aprenden que deben explicarse, justificarse o suavizar sus identidades para ser aceptadas.

Los efectos de esta exclusión estructural no son abstractos. Condicionan el acceso a la salud, al empleo, a la vivienda, a la protección frente a la violencia. Condicionan, en última instancia, la salud mental. El esfuerzo constante por demostrar que se merece existir no es sostenible. Y tampoco debería ser necesario. Es importante entender que el malestar emocional no es fruto de una fragilidad personal, sino de una estructura que sigue imponiendo barreras para vivir en plenitud.

Dejar de pedir permiso no es un acto individual, es un cambio colectivo

Desde la psicología, entendemos que la reparación emocional no depende solo del trabajo interno de cada persona. Requiere un contexto social que deje de exigir explicaciones. Vivir sin pedir permiso para existir no debería ser una conquista personal, sino una condición garantizada para toda persona, sea cual sea su identidad o su orientación.

Muchas personas LGTBIQ+ han tenido que aprender a ser valientes simplemente para ser. Pero no deberíamos romantizar esa valentía: lo ideal sería que no hiciera falta. La libertad emocional se construye en contextos donde no hay miedo al juicio ni a la exclusión. Donde el amor propio no se cuestiona, y donde mostrarse auténtico no implica arriesgar el bienestar.

Reconocer que aún vivimos en una sociedad que obliga a muchas personas a justificar su existencia no es pesimismo: es una realidad que la psicología no puede ignorar. El cambio no empieza solo en las personas LGTBIQ+, sino en todo lo que les rodea. Porque vivir sin pedir permiso no debería ser una meta: debería ser lo normal.

El reto colectivo consiste en desactivar los mecanismos que perpetúan la culpa y el silencio. Cambiar la narrativa social para que la diversidad deje de verse como una explicación pendiente. Solo así podremos construir una sociedad donde nadie sienta que debe justificarse para existir, y donde todas las personas puedan vivir con dignidad, integridad y paz mental.

* Ángel Rull, psicólogo.