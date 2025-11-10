Entrevista | Aina Humet Vecina de Santa Perpètua, adoptada por sus padres
Aina Humet: "No quiero conocer a mi madre biológica, sería una traición a mis padres"
"Mis padres son David y Josefina, los que me han dado una vida y han querido que formara parte de la suya"
"Hay muchas maneras de ser padre y de ser madre"
Aina Humet tiene 24 años y lo último que piensa por la mañana al despertarse es que sus padres la adoptaron. Tiene claro que sus padres son sus padres adoptivos, con quienes está desde que a los 9 meses salió de un orfanato en Kostromá, Rusia.
-¿Piensas mucho en ello, tienes recuerdos?
-Lo tengo interiorizado, desde siempre. Siempre nos lo han dicho, en casa. Y tengo un hermano tres años menor. Más que de mi adopción, me acuerdo de la suya.
Cuando veo imágenes de orfanatos me pongo un poco triste. Me gustaría ir al sitio en el que estaba yo
-¿Qué recuerdos tienes?
-Tenía cuatro años. No me dejaron ir a Rusia por si tenía recuerdos, olores... por si ello me creaba un trauma, por decirlo de alguna manera, o quisiera volver. Me hubiera gustado ir. Pero recuerdo que lo vi en el aeropuerto, en la T2. Él estaba durmiendo y al bajar las escaleras mecánicas se despertó. Yo recuerdo perfectamente lo que llevaba puesto: una camisa de dálmatas y dos trenzas.
-¿En casa se ha hablado del tema?
-Como te decía, nunca se ha escondido. Nos han dado una oportunidad de por vida. Lo vivo como algo superpositivo, y por eso nunca se ha hablado mal de ello en ninguna ocasión.
Me parezco en muchas cosas a mis padres. No tiene nada que ver con lo biológico
-¿Quieres conocer a tus padres biológicos?
-Mis padres son mis padres. A los biológicos no tengo intención de conocerlos. Quizás en otro momento de mi vida te habría dicho que sí. Mis padres adoptivos me han dicho que estoy en mi derecho de hacerlo, pero mis padres son David y Josefina, los que me han dado una vida y han querido que formara parte de la suya.
-¿Por qué no has querido conocer a tus padres biológicos?
-Porque tengo tanto el sentimiento de que mis padres son ellos, David y Josefina, que no necesito una validación. Mis padres biológicos no sé si están vivos o muertos. No sé nada. Sé donde están por los papeles de adopción, y por los de mi hermano. He visto el nombre de mi madre, pero no lo he buscado en Google y no tengo intención de hacerlo porque me siento de aquí desde el minuto cero. No me siento de Rusia. Soy catalana y vengo de Rusia, pero mi sentimiento es que mis padres son David y Jose fina y siempre será este.
Cuando adoptaron a mi hermano, no me dejaron ir a Rusia por si tenía recuerdos, por si ello me creaba un trauma
-¿Has estado en Rusia?
-No, quería ir a los 18 años pero no se ha dado la oportunidad. Y tal como están las cosas, no iremos. Me gustaría, es un viaje que tengo pendiente.
He pensado en mi madre biológica, en porqué no me pudo mantener en qué vida tenía. Pero no la quiero ver.
-¿Tu caso te hace preguntarte por las contradicciones, las injusticias del mundo?
-Pienso en qué hubiera sido de mí, tengo el remordimiento de qué habría pasado. Sí, lo pienso. Por ejemplo, en la época en que me adoptaron, en Estados Unidos se buscaban niñas rusas. ¿Y si me hubiera adoptado otra familia? Sí, este pensamiento lo tengo de vez en cuando. Pero el 'que hubiera pasado' me mueva más que 'no son mis padres'.
-¿Qué le dirías a quien se esté planteando adoptar a un niño?
-Hazlo. Hay muchas maneras de ser padre y de ser madre. La adopción es igual de lícita. Y la emoción como niña adoptada es la de gratitud, alegría, estima. Los quiero igual que cualquier hijo a sus padres. Ni pienso que soy adoptada ni lo voy diciendo. Les agradeceré toda la vida que tomaran esa decisión y me dieran una oportunidad.
El sentimiento de maternidad se puede crear de muchas maneras
-¿Te plantearás adoptar en el futuro?
-Si pudiera escoger, tendría un hijo biológico y uno de adoptado. Hay muchas maneras de ser madre A mí me han dado una oportunidad y yo también quiero dar una. Hay quien dice que si no es un hijo biológico no quieren tener hijos. Yo lo que sé es que me parezco en muchas cosas a mis padres. No tiene nada que ver con lo biológico. El sentimiento de maternidad se puede crear de muchas maneras. Tu hijo será aquel al que enseñes, eduques, transformes como persona. Y esto no es biológico. En cambio, puedes tener un padre biológico y no sentirlo tu padre.
-¿Qué piensas de la fórmula de la acogida?
-Estoy muy de acuerdo con esta opción, le das la oportunidad de tener una vida, le mejoras la calidad de vida durante un período en que está acogido. Es un acto de gratitud. Y aunque vuelva con su madre, estará siempre agradecido.
-¿Cómo te llevas con tu hermano?
-Bien, pero estamos en edades complicadas, 24 y 21. Es mi hermano de sangre. Él dice que yo soy la prueba y él la confirmación. No hablamos de nuestras familias biológicas, no tenemos la misma madre biológica.
-¿Qué te parece la opción del vientre de alquiler?
-Tengo sentimientos contradictorios. Yo antes adoptaría, porque en el caso del vientre de alquiler interviene una tercera persona.
Acoger es un acto de gratitud. Y aunque vuelva con su madre, estará siempre agradecido
-¿Qué sientes cuando ves imágenes de orfanatos?
-Me pongo un poco triste. Me da un poco de pena. Me gustaría, sí, ir al sitio en el que estaba yo. Faltan familias que adopten. Es una oportunidad. Yo podría estar ahí, en el orfanato y no sé donde estará ahora.
-¿Has pensado en tu madre biológica, en quién era, qué le pasó...?
-He pensado en ella, en por qué no me pudo mantener, por qué me dejó en un orfanato, en si era alcohólica, en qué vida tenía, si estaba sola... Pero no la quiero ver, me quedaría indiferente. No es justo para mis padres, sería como una traición. Me lo han dado todo, jopé. Y lo tengo todo interiorizado, en mi DNI pone que soy de Santa Perpètua.
