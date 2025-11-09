Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crianza

Estas son las 10 consecuencias de dormir con tus hijos, según la educadora Tania García

Según la experta, practicar colecho con tus hijos contribuye al desarrollo integral de los niños

Carlos González, pediatra, sobre los problemas de sueño: "Tu hijo no dormirá nunca de un tirón"

Cómo reajustar la hora de ir a dormir de los hijos antes de la vuelta al cole

Bebe durmiendo.

Bebe durmiendo. / Bcn

Mariona Carol Roc

Dormir acompañado no solo mejora el descanso, también potencia el desarrollo del cerebro infantil.

Según explica la educadora infantil e investigadora en neurociencia Tania García, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la práctica del colecho, es decir, dormir con los hijos, tiene efectos positivos comprobables en la salud emocional, cognitiva y fisiológica.

“Dormir con los hijos reduce los niveles de cortisol en sangre y genera oxitocina; por lo tanto, el cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”, explica la experta.

Diez consecuencias positivas

Reducción del cortisol y aumento de la oxitocina

Reducción del cortisol y aumento de la oxitocina

Dormir junto a los padres disminuye el estrés y activa la hormona del bienestar, creando un entorno seguro para el cerebro en desarrollo.

Fortalecimiento de las conexiones neuronales

Fortalecimiento de las conexiones neuronales

Esta cercanía refuerza las redes neuronales relacionadas con la autoestima y la seguridad emocional.

Sueño profundo y consolidación del aprendizaje

Sueño profundo y consolidación del aprendizaje

Al dormir acompañados, los niños logran un descanso más reparador, lo que favorece la memoria y el aprendizaje.

Sincronización del sistema nervioso

Sincronización del sistema nervioso

“Los niños sincronizan la respiración y la circulación con el adulto. Esto hace que no tengan ansiedad”, señalan la especialista.

Desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales

Desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales

Dormir con los padres favorece la toma de decisiones, el autoconocimiento y la autorregulación emocional.

Reducción del miedo y las pesadillas

Reducción del miedo y las pesadillas

El colecho disminuye la hiperactividad de la amígdala cerebral, reduciendo los miedos nocturnos y mejorando el descanso emocional.

Ritmos circadianos saludables

Ritmos circadianos saludables

La presencia de un adulto ayuda a regular los ritmos biológicos naturales, lo que mejora la calidad del sueño.

Fomento de la resiliencia

Fomento de la resiliencia

Cuanto más acompañado de noche, más herramientas para la vida”, destacan. La seguridad nocturna se traduce en fortaleza emocional diurna.

Producción de serotonina y prevención de trastornos psicológicos

Producción de serotonina y prevención de trastornos psicológicos

El contacto físico y emocional durante el sueño estimula la serotonina, reduciendo el riesgo de ansiedad o depresión a largo plazo.

Construcción de vínculos seguros

Construcción de vínculos seguros

Dormir con los hijos fortalece la relación afectiva, ayudándolos a desarrollar relaciones sólidas y sanas en el futuro.

Más allá de los mitos

Aunque algunos mitos sostienen que dormir acompañados puede ser perjudicial, las investigaciones apuntan a lo contrario.

“Deja de creerte historias sobre dormir acompañados que nada tienen que ver con la ciencia.

Lejos de ser una costumbre negativa, el colecho se presenta como una práctica beneficiosa que conecta cuerpo, mente y emociones, y ayuda a construir una infancia más segura y feliz.

Reacciones

Tras la visualización de este vídeo, algunos usuarios han querido dejar sus dudas y opiniones acerca de este tema.

Por ejemplo, @vero_bnice comenta: "Y que pasa cuando el niño se mueve muchísimo, se atraviesa y no para de pegarte codazos, patadas, cabezazos y no te deja dormir?"; @robredos36 dice: "Para mí los niños a cierta edad necesitan su autonomía, eso no quita que, si nos llama, vamos".

Noticias relacionadas y más

Así mismo, también han surgido dudas, como la de @jorge.contreras.marangunich : "¿Y hasta que edad recomiendas seguir durmiendo con ellos?".

