El Govern defiende la adopción consciente: "El impacto emocional es enorme, en los menores y en las familias"

La adopción -este domingo se celebra el día mundial- ha tenido una evolución drástica a la baja, en Catalunya y el conjunto del Estado en los últimos años. El Govern dispone de un organismo para gestionar no solo la vía administrativa sino toda la carga emocional. Al frente de la atención a las familias del Institut català d'Acolliment i Adopció (ICAA) está Carles Benet: "El impacto emocional es enorme", apunta de entrada. "Negar ciertas emociones lleva a no gestionarlo correctamente".

Las familias que deciden adoptar tienen también un recorrido emocional. A menudo, recuerda Benet, han pasado por un proceso de infertilidad, por fracasos médicos, por la impotencia de no poder ser padres biológicos. Por un duelo, en definitiva. Por tanto, "por ambas partes tenemos a gente herida emocionalmente -que se me entienda en un sentido amplio de la expresión- y se unen con unas expectativas que es importante trabajar".

Preparar al niño y a los padres, esencial

A menudo, por ejemplo, la expectativa del menor que llega a Catalunya procedente de su país de origen no se corresponden con las que tienen sus padres adoptivos. Falta preparación, y responder a la cuestión: ¿Qué significa ser adoptado, a partir de una cierta edad? ¿Cómo se gestiona el impacto del cambio de idioma, cultura, costumbres, alimentos, olores? El choque también se da en adopciones de niños ya residentes en Catalunya, por el cambio del concepto de familia.

El ICAA trabaja con los padres que se proponen dar el paso, para que sepan con detalle cómo son estos niños, cuáles son sus características, su biografía, para detectar si realmente esta voluntad de paternidad adoptiva es realmente viable y si serán capaces de acompañar "a las necesidades especiales que comporta todo niño adoptado", describe Benet

Carles Benet, responsable de atención a las familias del ICAA. / Jordi Otix / EPC

La asignación

Son conceptos que pueden parecer friós, pero otro momento íntimo y delicado es el momento de la "asignación" y el llamado "proceso de acoplamiento". Ahí el Govern también acompaña a los padres adoptivos en estos días protagonizados por momentos imborrables. Es un proceso de vínculo gradual, donde interviene un técnico que sabe interpretar los comportamientos del menor o las dudas y miedos de los padres.

Los beneficios

Hasta aquí algunos de los retos. Que quedan compensados por un vínculo especial. "Entran a formar parte al 100% de la familia, este es el objetivo final, pese a que se deberá siempre tener en cuenta las diferencias respecto a un hijo biológico -que tiene una estabilidad que el adoptado no tiene- porque viene de rupturas y separaciones, porque tienen miedo al abandono, y le es más difícil vincularse con el adulto", describe Benet. Pero si se les da este tiempo extra, el resultado se consolida en el tiempo.

No taparse los ojos

"Es muy importante el mensaje de los padres adoptivos: digas lo que digas, somos tus padres, y siempre estaremos a tu lado, para siempre", destaca Benet. También es tarea de los padres, y a veces les cuesta, es reconocer el dolor que llevan en la mochila estos hijos adoptivos. En ocasiones, con la mejor intención, los padres adoptivos tapan estas cuestiones dolorosas, intentan edulcorar la relación. A la larga, esto crea temores al menor, y en la adolescencia esta cuestión larvada durante años puede explotar.

Buscar a los padres biológicos

Este es otro melón, que muchos niños y niñas adoptados pueden llevar a cabo. Por un lado, está la necesidad o no de cada menor -o cuando ya no es menor- de conocer a su familia de origen. Ello tiene que hacerse, advierte el ICAA, con un acompañamiento: existen riesgos emocionales evidentes (padres con enfermedad mental, hermanos que no se conocían...). Hace falta, pues, un proceso madurativo suficiente. Entre las cuestiones a evitar: buscar información en redes sociales, porque pueden aparecer casos de coacciones, de sobornos... Y otro acto no recomendable es ir a buscar la madre biológica cuando ella ha ocultado esa vivencia y ha rehecho su vida.

Una frenada drástica

La Generalitat creó un equipo de expertos cuando, a partir de la primera década del siglo XXI, tuvo lugar en gran auge de peticiones de adopción internacional. Se trata de una cuestión con cuestionamientos éticos: "Durante años se han hecho adopciones cuyo motivo no era el adecuado: familia pobre del tercer mundo con muchos hijos y familia rica del primer mundo que coge uno de estos niños; el motivo de la adopción no debería ser nunca la pobreza", reflexiona Benet.

¿Y la acogida?

Desde ese impacto, mientras en el 2004 llegaron más de 1.400 menores de otros países, en el 2024 fueron 44. Ha habido un cierre por parte de muchos países emisarios de adopción, que no lo ven bien. La demanda también ha bajado, al conocerse precisamente la realidad profunda de este fenómeno. En cambio, la petición de adopciones nacionales ha crecido.

Mientras, el Govern -casi todos los gobiernos autonómicos- no logra atraer a suficientes familias para acoger a menores que necesitan un entorno familiar. En los últimos diez años, la media de niños menores de 6 años tutelados y atendidos por la DGPPIA (el área de infancia del Govern) se sitúa en torno a los 200. "Muchas familias que van a la adopción tienen el deseo de ser padres; en cambio, las familias acogedoras tienen otro tipo de deseo, de ayuda, de acompañamiento", describe Benet. Y esta actitud no se da todavía, en comparación con la motivación de la adopción. ¿Cómo incentivar la acogida? "¡Ojalá me des una solución!- bromea Benet- lo hemos intentado todo".