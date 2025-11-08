Los seis consejos de la psicóloga Martín Enjuto para detectar a un narcisista: "Se presentan como personas exitosas y seductoras"
Se trata de "un perfil psicológico inseguro que vuelca demasiada atención en lo que los demás piensan de él, atribuyendo la culpa de las cosas a los demás"
El trastorno de la personalidad narcisista "es una enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Necesitan y buscan demasiada atención, y quieren que las personas las admiren", recoge MayoClínic. Este perfil psicológico no siempre es fácil de detectar por la falsa seguridad que plasman.
La psicóloga Martín Enjuto ha compartido en redes sociales las claves para detectar a una persona narcisista, un "trastorno de personalidad" que se basa en "el egocentrismo" y la poca empatía. "La persona narcisista se centra en el 'yo' y utiliza a los demás para su beneficio", ha escrito Leticia Martín en una publicación de Instagram.
La experta asegura que descubrir "a una persona narcisista requiere un tiempo", ya que "se presentan como personas exitosas, seductoras, agradables y seguras de sí mismas". Algo que a muchos compañeros "puede resultar de lo más atractivo" y no les permite observar la realidad. Sin embargo, se trata de "un perfil psicológico inseguro que vuelca demasiada atención en lo que los demás piensan de él y atribuyendo la culpa de las cosas a los demás".
Los seis rasgos de un narcisista
- Se muestra como exitoso: "En muchas ocasiones el narcisista se siente importante de forma grandilocuente".
- Siente que es único: "Normalmente, el perfil de un perverso narcisista se caracteriza por una persona que se siente única y que destaca por encima de los demás"
- Buscan la admiración: "Un narcisista acostumbra a exigir la constante admiración por parte de los demás".
- Considera que es merecedor de todo: "Tanto un hombre como una mujer narcisista tiene características propias de un ególatra".
- Manipula a los demás: "Los narcisistas explotan y manipulan a su entorno para conseguir sus fines. El narcisista no duda en utilizar a las personas de su alrededor dando por hecho de que también ellos están deseando ayudarle a su bienestar".
- Sin empatía: "Un ególatra narcisista no acostumbra a tener empatía y no suele pensar en las emociones de sus familiares, amigos o compañeros ni trata de satisfacer de ninguna forma las necesidades de los demás. Para la persona narcisista no existen las otras personas".
¿Cómo se comportan tras una ruptura?
Si has tenido una relación amorosa con un narcisista es probable que después de la ruptura "seas testigo de la montaña rusa emocional, viene acompañado de una serie de eventos irracionales, inesperados y completamente ilógicos que le dan continuación al abuso".
Esta es su forma de actuar:
- "Te agreden emocional, verbal y psicológicamente, para doblegarte y manipularte más".
- "De la nada, fingen estar dolidos, lloran y te piden disculpas una y otra vez, te dicen lo mucho que te aman".
- "Cuando no respondes a esta ridícula forma de actuar, vuelven a la ira narcisista y una vez más, el ciclo se repite".
