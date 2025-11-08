Ángela Fernández, psicóloga: "Estos son los tres rasgos que comparten las personas con ansiedad"

El 59% de los españoles asegura sufrir problemas de estrés. Un 46% cree que tiene depresión en alguno de sus grados y un 23% afirma sufrir problemas de ansiedad. Estos son los datos de un estudio internacional de salud mental del Grupo AXA que evidencian que se trata de problemas comunes. Reconocer los signos y síntomas de la ansiedad es crucial para poder buscar ayuda y aprender a manejarla de manera efectiva.

La psicóloga Ángela Fernández ha compartido en TikTok los tres rasgos que suelen compartir las personas con ansiedad. Conocernos, explica, "es clave para poder regular nuestras emociones sin frustrarnos ni forzarnos demasiado". Estos son los 3 rasgos:

La alta responsabilidad

Fernández explica que este tipo de personas tienen "unos estándares de realización muy altos" que tienden a buscar la perfección constantemente. "Suelen ser personas muy autoexigentes, rigurosas, disciplinadas... Esto también se traduce como una alta rigidez mental", desarrolla.

Este es un rasgo muy aceptado socialmente y que, en su justa medida, está bien. Eso sí, alerta la experta: "Esta persona si quiere aprender a trabajar su ansiedad tendrá que aprender a ser flexible".

El "exceso" de amabilidad

"La amabilidad implica ser generoso, cooperativo, altruista...". Personas a las que, explica la psicóloga, les cuesta poner límites y probablemente toleren demasiado y tienen el foco siempre puesto en el resto con lo cual tienen muy poco autocuidado. "Deberán pasar a la acción y poner límites".

Neuroticisimo

Por último, Fernández habla del neuroticismo. "Personas emocionalmente inestables, impulsivas, nerviosas. Se conocen como personas de alta reactividad, ya que presentan un constante estado de alerta. Un ruido, una mala contestación, un plan que se frustra... a estas personas les afecta mucho más", resume.

El consejo de la experta es "buscar actividades que propicien la serenidad y tranquilidad en su día a día". "Esa práctica continuada hará que tenga una mayor estabilidad emocional".

"La clave de todo está en intentar hablarnos con una mirada flexible y compasiva y no forzarnos demasiado porque podemos caer en esa trampa de autoexigencia, perfeccionismo y frustración. Acepta esas tendencias en ti", concluye.