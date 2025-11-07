Mario Alonso Puig, médico, sobre cómo encontrar la felicidad: "Lo importante no es el legado, es la huella"

Resulta complicado definir la felicidad. Es uno de los mayores deseos de cualquiera, pero difícil de definir y, por ende, complicado de conseguir. Mario Alonso Puig, cirujano, conferenciante y escritor experto en crecimiento personal, remarca la importancia de saber mirar las cosas desde otro ángulo.

"Le damos mucha importancia de la visión, pero no entendemos que para poder ver algo nuevo tenemos que mirar desde otro ángulo", introduce Alonso Puig para abordar uno de los temas más complicados: cómo encontrar la felicidad. "Si tú no eres feliz ahora no lo vas a ser cuando tengas el coche o la casa, aunque crees que si", añade.

La huella

Muchas veces supeditamos la felicidad a conseguir ciertos bienes o logros. "No nos damos cuenta de que la felicidad ya está en nosotros. A nosotros nos gustaría que este pódcast lo vieran muchas personas. Todo el mundo quiere tener éxito", ejemplifica.

Sin embargo, el experto asegura que el legado, aquello que vamos consiguiendo, no es lo importante. Hay que ir más allá. "Lo importante no es el legado, lo importante es la huella". Un pensamiento que ha transmitido en más de una ocasión: "La auténtica grandeza no se cifra en dólares, coches o títulos, sino en la energía vital que entregas para crear, sanar e inspirar. Al final del viaje, lo que cuenta es la huella que deja tu ser, no tu tener", resumía.

¿Cómo se trabaja el carisma?

Otro tema que aborda Alonso Puig es el carisma, la capacidad que tienen algunas personas para atraer y fascinar. ¿Cómo se trabaja?, le preguntan en el pódcast La Fórmula del Éxito. "Hay otro tipo de carisma que procede del nivel de coherencia de una persona. Cuando alguien dice "voy a hacer esto" y lo hace, empieza a resultar atractiva esa persona, porque quién es coherente es creíble, quien es creíble es fiable. Y nos gusta seguir aquellas personas que son fiables", concluye.