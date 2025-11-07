José Carlos Bouso, psicólogo: "Para la biomedicina, la enfermedad mental sería algo parecido a la posesión demoníaca"

Hace treinta años, cuando todavía los psicodélicos estaban sujetos al estigma, José Carlos Bouso ya dedicaba su objetivo profesional a estas sustancias con fines terapéuticos. Ahora ha reunido su sabiduría en 'Medicina psiquedélica' (Kairós, 2025), un volumen altamente recomendable para saber el origen ancestral de estas sustancias. Pero el ensayo es también una reclamación, en todos los tratamieintos: tener más en cuenta al entorno que a la biología.

En una crítica severa a cómo la medicina sigue enfocando estos trastornos, Bouso es categórico: "El fracaso de la biomedicina es evidente" a la hora de tratar depresión, ansiedad, u otras patologías mentales. "Los individuos no son seres aislados de su medio, ni enferman porque de repente les pasa algo interno que los hace enloquecer".

La cuestión biológica, en cuestión

"La hipótesis serotoninérgica de la depresión está definitivamente enterrada". Con esta frase, el autor hace referencia a las investigaciones que han cuestionado que la depresión se deba únicamente a un desequilibrio de los neurotransmisores (lo que hace posible la conexión entre neuronas para generar pensamientos y emociones).

No existe evidencia convicente de que la depresión esté asociada con concentraciones o actividad reducidas de serotonina Joanna Moncrieff, Ruth E. Cooper, Tom Stockmann — Autores del estudio "The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence"

Y cita un estudio publicado en la prestigiosa Nature en el 2023 que concluye, revisando otros estudios, que "no existe evidencia convincente de que la depresión esté asociada con, o causada por, concentraciones o actividad reducidas de serotonina". En los casos en que se haya asociado ambas cuestiones, añade la investigación, se trata de una "débil evidencia" que puede estar influenciada por el uso previo de antidepresivos.

¿Depresión? Vivir una vida digna

Bouso lamenta que, pese al fracaso de las teorías biológicas (como él y otros expertos vienen denunciando), la mayor parte de la inversión para investigar la salud mental, en cambio, siga centrada en la causa biológica (relacionada con la genética, neurotransmisores o redes neuronales) y no a los factores sociales y ambientales, y cita cuestiones básicas como, y cita a un representante de Naciones Unidas, "el entorno social, psicosocial, político, económico y físico que permite a las personas y las poblaciones vivir una vida digna".

Las políticas públicas siguen descuidando la importancia de las condiciones previas de una mala salud mental, como la violencia, el desempoderamiento, la exclusión y el aislamiento social Dainius Püras — Relator del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

El autor recuerda que, según un informe del 2019, las personas con ingresos muy bajos presentan el doble de prevalencia de trastornos mentales en comparación con aquellas con ingresos altos. Las psicosis, incluida la esquizofrenia, son doce veces más prevalentes (comunes) en el primer grupo. Lo mismo en el caso de los trastornos de personalidad.

No hay una epidemia de salud mental

El investigador también cuestiona la tesis de que el incremento de los trastornos mentales nos lleva a una crisis global de salud mental. De entrada recuerda que los casos realmente patológicos no han crecido, que el aumento de casos tiene que ver con el aumento y envejecimiento de la población y de que también se ha sobrediagnosticado muchas situaciones que son un "malestar cotidiano".

Los psicodélicos, un acto de resistencia

¿Qué papel juegan aquí el LSD, el MDMA, los hongos (psilocibina), la Ketamina y la Ayahuasca? Según Bouso, se trata de una vía de exploración interior, de "disolución del ego", de una auténtica "realidad", que se convierte en un "acto de resistencia" frente a las condiciones de vida duras que pueden llevar al sufrimiento psíquico.

Vas a sentir, por encima de todo, amor. Amor hacia ti, hamor hacia quien te rodea, amor hacia tus seres queridos, amor a la vida. Amor José Carlos Bouso — Psicólogo y Doctor en Farmacología Clínica

Son, añade, "una solución para acompañar a las personas que estén en procesos de psicoterapia". Y recuerda que las culturas ancestrales -amazónica, griega o mexicana- usan estas drogas siempre como un rito de paso, como un ejercicio colectivo y no individualizado en un despacho de un hospital.

Una vía de autoconocimiento

Pero el autor va más allá y propone un uso trascendente de estos alucinógenos, para lo cual reclama su despenalización (y pronostica que en pocos años se autorizarán para uso médico, dados los esperanzadores resultados que están arrojando los ensayos científicos al respecto).

La disolución de la personalidad

Para quiénes quieran saber qué se siente tomando LSD, MDMA, ketamina o Ayahuasca, Bouso describe los principios activos de todas estas sustancias alucinógenas en términos médicos y también en conceptos psicológicos y filosóficos. "Vas a sentir, por encima de todo, amor. Amor hacia ti, amor hacia quien te rodea, amor hacia tus seres queridos, amor a la vida. Amor", explica sobre el MDMA.

experimentar la existencia como infinita, sin principio ni fin, donde uno no está aislado del afuera José Carlos Bouso — Psicólogo y doctor en Farmacología Clínica

Y respecto a los efectos del LSD: "La disolución de la personalidad, el poder salir de la sensación de encapsulamiento del yo, experimentar la existencia como infinita, sin principio ni fin, donde uno no está aislado del afuera, sino que todo forma parte de lo mismo, siempre lo ha formado y siempre lo formará". Aldous Huxley, cuando agonizaba, pidió a su mujer que le administrara una dosis intravenosa de LSD "para hacer el tránsito", recuerda Bouso. Y así ocurrió.