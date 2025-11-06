Las entidades denuncian listas de espera de 54 días para la salud mental infantil y piden más recursos al Govern

Las entidades de infancia y adolescencia, agrupadas en la organización FEDAIA, han planteado este jueves al Govern medidas urgentes para afrontar la alta demanda de atención vinculada a salud mental entre los menores. Con cifras en la mano, FEDAIA denuncia que la media de espera es de 56 días -45 para atención psiquiátrica.

Las representantes de la comisión de Salud Mental de esta agrupación de entidades. Laia Planagumà y Ruth Marrugat, han denunciad una situación “alarmante” y una “crisis sistémicas”.

De forma inmediata, FEDAIA reclama que los casos se deriven a la gestión de entidades sociales, financiación urgente para sostener servicios activos y mejora de la situación de las y los profesionales. Estas asociaciones reclaman que el Tercer Sector forme parte de las mesas de planificación entre instituciones. También proponen, de forma inmediata, poner en marcha campañas para visibilizar los recursos de tipo comunitario.

En un período de hasta tres años, las asociaciones piden también incluir la terapia familiar en la cartera de servicios cubierta por la administración, así como un plan nacional de prevención del bienestar emocional en infancia y adolescencia. Y es que el 29 foro FEDAIA celebrado en Barcelona ha insistido en la importancia clave de la prevención temprana.

Estas entidades reclaman también consolidar la atención a domicilio, crear espacios de participación infantil y de adolescentes a nivel municipal y tejer alianzas entre organismos públicos y asociaciones, de forma estable.

Crear un observatorio del bienestar

FEDAIA, que agrupa a más de 100 entidades dedicadas a los menores y atiende a miles de niños y adolescentes, reclama reconocer por ley el papel del Tercer Sector, crear un sistema de atención realmente coordinado y que goce de una financiación estable por parte de más de un Departament del Govern. Finalmente,ente apuestan por crear un observatorio permanente del bienestar emocional infantil y juvenil para coordinar políticas públicas, sistematizar datos e impulsar investigación aplicada” a la atención a la infancia y la adolescencia.