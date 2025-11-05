Este es mi truco favorito como psicólogo para dejar de complacer a todo el mundo y empezar a vivir en paz

Complacer a los demás no es, en esencia, algo negativo. De hecho, las conductas prosociales y empáticas son una parte fundamental de la vida en comunidad. Sin embargo, cuando el deseo de agradar se convierte en una necesidad constante y prioritaria, puede transformarse en una fuente de tensión interna y de desconexión con uno mismo. Muchas personas acaban atrapadas en patrones de complacencia por motivos que, aunque no siempre visibles, son profundamente humanos.

En la infancia, muchas veces aprendemos que recibir afecto o evitar conflictos está ligado a comportarnos de cierta manera: ser "niños buenos", callar para no molestar o anticipar las necesidades ajenas para evitar el rechazo. Estos aprendizajes, reforzados por el entorno familiar, educativo o social, se internalizan como normas invisibles que nos acompañan en la vida adulta. Con el tiempo, la identidad se construye en torno a la imagen que creemos que los demás esperan de nosotros.

Además, vivimos en una cultura que valora el agrado, la disponibilidad constante y la capacidad de adaptarse, a menudo por encima de la autenticidad. Las redes sociales, la precariedad emocional o laboral y la idealización del altruismo contribuyen a perpetuar la idea de que "ser buena persona" es equivalente a decir siempre que sí, incluso a costa del propio bienestar. Así, la necesidad de complacer se convierte en una estrategia de supervivencia emocional.

El coste psicológico de vivir para gustar

Cuando el impulso de agradar a los demás se vuelve prioritario, el precio que se paga suele ser alto. Una de las consecuencias más comunes es la desconexión con las propias necesidades, deseos y límites. La persona que siempre dice sí termina por no saber qué quiere realmente, porque ha aprendido a leer el entorno antes que a sí misma. Esta desconexión interna puede generar malestar difuso, ansiedad o una sensación de vacío que cuesta identificar.

Otro efecto frecuente es la sobrecarga emocional. Quien vive para complacer suele asumir más tareas de las que puede gestionar, se siente responsable del bienestar ajeno y experimenta una culpa persistente cuando no está disponible. Con el tiempo, esta forma de vivir puede derivar en fatiga emocional, frustración y una sensación de injusticia: "Con todo lo que hago por los demás, nadie se da cuenta de cómo me siento yo".

También hay consecuencias en las relaciones. Las personas que complacen en exceso pueden terminar generando vínculos desequilibrados, donde el cuidado no es recíproco. En algunos casos, esto puede favorecer relaciones donde se aprovechan de su disponibilidad, o donde la persona siente que no puede mostrarse tal cual es por miedo a dejar de ser querida. La necesidad de agradar se convierte, así, en una barrera para la autenticidad.

Cómo identificar si estás atrapado en la complacencia

Detectar si estamos actuando desde la necesidad de agradar no siempre es fácil, porque suele estar normalizado. Sin embargo, existen algunas señales que pueden servir como pistas para identificar este patrón. Una de ellas es la dificultad para decir que no. Si ante cualquier petición sientes ansiedad, culpa o miedo a decepcionar, es posible que tu límite esté más orientado al exterior que a tu propio bienestar.

Otra señal es el autoabandono emocional: anteponer sistemáticamente las necesidades ajenas, relegando las propias. Esto puede verse en situaciones tan cotidianas como aceptar planes que no apetecen, asumir tareas que no corresponden o callar opiniones por miedo al conflicto. A largo plazo, estas renuncias generan resentimiento y una sensación de invisibilidad emocional.

Un tercer indicio es la sobreidentificación con el "ser bueno". Si sientes que tu valor personal está ligado exclusivamente a lo que haces por los demás, y no a quién eres, puede que hayas internalizado la idea de que para ser digno de afecto tienes que estar siempre disponible. Este tipo de creencias limitan la libertad personal y dificultan la construcción de una autoestima sólida.

El cambio clave: de agradar a conectar contigo

Como psicólogo, uno de los aprendizajes más importantes que comparto con quienes acompaño es este: dejar de complacer a todo el mundo no es egoísmo, es autocuidado. El cambio clave está en pasar de vivir para agradar a vivir en coherencia con uno mismo. Y para eso, hay que aprender a escucharse, a poner límites y a sostener el malestar que a veces genera decepcionar a otros.

Mi truco favorito es practicar una pregunta interna antes de decir sí a cualquier petición: "¿Esto también me cuida a mí?". Esta sencilla frase funciona como un anclaje que permite conectar con el propio deseo, necesidad o energía en ese momento. Si la respuesta es no, el siguiente paso es permitirse rechazar la petición sin justificarse en exceso. Porque negarse también es un acto de honestidad.

Otra herramienta poderosa es entrenar la tolerancia al malestar que genera el no. Muchas personas complacientes anticipan que poner límites generará rechazo o conflicto, y por eso evitan hacerlo. Sin embargo, es habitual que el malestar inicial sea menor del que se teme, y que con la práctica se fortalezca la capacidad de sostenerlo. Como todo proceso de cambio, requiere tiempo, constancia y amabilidad consigo mismo.

Finalmente, dejar de complacer implica redefinir el concepto de "ser buena persona". No se trata de volverse indiferente o egoísta, sino de actuar desde una elección libre y consciente. Ayudar, cuidar o acompañar a otros tiene sentido cuando nace de un deseo genuino, no de una obligación interna. Vivir en paz empieza por atreverse a ser uno mismo, incluso cuando eso incomoda.

Vivir en paz empieza por dejar de traicionarse

La necesidad de complacer a todo el mundo suele estar cargada de buenas intenciones, pero también de miedo. Miedo a no ser querido, a decepcionar, a generar conflictos o a perder el vínculo. Sin embargo, cuando ese miedo dirige nuestras decisiones, dejamos de vivir desde la libertad y comenzamos a actuar desde el sacrificio. Y el sacrificio constante, lejos de fortalecernos, nos desgasta.

Aprender a poner límites, a escucharse y a priorizar el propio bienestar no significa volverse insensible, sino empezar a habitarse con autenticidad. Cada vez que una persona deja de decir sí por costumbre y empieza a preguntarse qué necesita, está dando un paso hacia una vida más plena, más libre y más en paz.

Porque vivir en paz no es evitar los conflictos a toda costa, sino dejar de traicionarse a uno mismo para mantener una armonía artificial. Y ese es, probablemente, el cambio más profundo y liberador que podemos emprender: dejar de buscar validación externa para empezar a dárnosla desde dentro. Ahí comienza la verdadera calma.

* Ángel Rull, psicólogo.