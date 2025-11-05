Salud apuesta por reducir los ingresos hospitalarios de salud mental y afirma que se diagnostica demasiado

La saturación de las urgencias psiquiátricas en Barcelona y el SOS de los profesionales de los centros de salud mental infantil y juvenil, publicadas ambas cuestiones por EL PERIÓDICO, ha llegado al pleno del Parlament este miércoles. A preguntas de los 'comuns' sobre la situación de las listas de espera, la 'consellera' de Salud, Olga Pané, se ha referido por vez primera a la situación límite (con esperas de hasta tres días en urgencias) en los hospitales, y al manifiesto que presentarán profesionales de más de 30 centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) de toda Catalunya.

Según Pané, el Govern está llevando a cabo una "reorganización" de la salud mental, con el objetivo de que los casos no acaben siempre en los hospitales "y engordando las urgencias". En la respuesta a la intervención crítica del parlamentario progresista David Cid, que se ha hecho eco de la protesta de los profesionales de los CSMIJ, la titular de Salud ha respondido que el objetivo de reducir ingresos hospitalarios no es nuevo, sino que procede de legislaturas anteriores. Para ello se trata de habilitar recursos de la atención primaria. Al respecto ha citado el caso de los REBEC, los referentes de bienestar emocional. Que son psicólogos pero no psicólogos clínicos, por lo cual no pueden hacer terapias personalizadas.

Demasiados diagnósticos en la infancia

Pané, que ha asegurado que el conjunto de las listas de espera en Catalunya se mantienen estables pese a una mayor presión de la demanda y un envejecimiento progresivo de la población (que en términos de medicación representa unos 147 millones anuales), ha mostrado su preocupación, respecto a la salud mental de los menores, por "los sobrediagnósticos, especialmente con niños y jóvenes; así me lo trasladan los profesionales". La titular de salud ha aprovechado para reclamar la necesidad de disponer de presupuestos renovados, dado que el Govern lleva dos años con las cuentas prorrogadas: "Llevan prorrogados dos años; yo no estaba, ustedes sí".

Reorganización y coordinación

Pané ha anunciado la intención de que a partir del primer trimestre del 2026 existan áreas integradas de salud, en las que en cada territorio se actúe de forma conjunta, independientemente de la empresa que gestione cada centro de primaria, hospital o atención sociosanitaria. "No se planificará centro por centro, sino territorialmente", ha anunciado, con la iintención de que esta coordinación haga que las listas de espera sean similares en las Terres de l'Ebre y en la Diagnoa de Barcelona, creando entre 6 y 10 áreas. Actualmente las listas de espera registran grandes diferencias en función del territorio.

"Todo va bien"

En su segunda intervención, el diputado de los 'comuns' David Cid ha ironizado: "Escuchándola, deduzco que todo va bien". El parlamentario ha cuestionado que se estén produciendo mejoras en listas de espera y ha apostado por un psicólogo gratuito para paliar la sobrecarga de la demanda.