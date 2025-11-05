Brian L. Mishara, experto en suicidio: "La primera pregunta no ha de ser qué te pasa, sino quién eres"

“Las personas no quieren morir, quieren dejar de sufrir”. Con esta claridad habla Brian L. Mishara, fundador y director del Centro de Investigación e Intervención sobre Suicidio y Eutanasia (CRISE) de la Universidad de Quebec en Montreal. Considerado uno de los grandes referentes internacionales en la materia, Mishara ha estado en Barcelona para participar en la jornada del quinto cumpleaños del Teléfono de Prevención del Suicidio y el Observatorio de la Esperanza.

“Los voluntarios salvan más vidas que los profesionales”

Mishara lo dice sin matices: “No hay ningún estudio que demuestre que los profesionales sean mejores que los voluntarios en la prevención del suicidio. Casi todos los estudios publicados encuentran lo contrario”. El motivo, explica, es que los voluntarios no aplican técnicas, sino que conectan desde la humanidad. “Los profesionales son formados para diagnosticar y tratar, pero no para acompañar una crisis. En cambio, los voluntarios ven la persona, no el paciente”.

“Los xatbots no tienen empatía ni responsabilidad moral. Están programados para gustar, no para entender” Brian L. Mishara — Psicólogo experto en prevención del suicidio

Para él, la prevención efectiva empieza por una escucha que sea realmente activa y comprometida: “Cuando alguien está pensando en suicidarse, no basta con escuchar. Hay que ayudar a encontrar alternativas y fomentar su propia capacidad de gestión del luto”.

“Hay que construir esperanza”

Durante su ponencia al Palau Macaya, Mishara describió el suicidio como “una respuesta desesperada a un sufrimiento que parece inacabable”. Por eso defiende que la tarea de los servicios de ayuda es restaurar el sentimiento de esperanza y de valor personal. “La primera pregunta no tendría que ser qué te pasa, sino quién eres. Qué fortalezas tienes, qué te ha permitido sobrevivir hasta ahora”.

Brian L. Mishara, psicólogo experto en prevención del suicidio. / JORDI OTIX

Esta mirada es también la base de su trabajo con refugiados o personas en contextos extremos: “Cuando alguien ha vivido cosas terribles y continúa viviendo, quiere decir que tiene una fuerza enorme. El trabajo no es salvarlo, sino ayudarlo a reconectar con esta fuerza”.

“Ética y libertad ante el dolor”

Sobre el debate ético, este profesional canadiense es claro: “Todo el mundo es libre de decidir si quiere vivir o morir. Pero si me lo dices, haré todo lo posible para convencerte de que no lo hagas”. Recuerda que nueve de cada diez personas que son portadas a urgencias contra su voluntad no vuelven a intentar suicidarse. “El suicidio no es una decisión binaria —explica—. Puedes estar 51 % convencido de querer morir y 49 % de querer vivir. Esta ambivalencia es el que nos permite intervenir”.

“Cuando la tecnología escucha sin alma”

Preguntado por el uso de la inteligencia artificial en salud mental, este experto canadiense advierte: “Los xatbots no tienen empatía ni responsabilidad moral. Están programados para gustar, no para entender”. Considera que las plataformas automatizadas pueden apoyar técnicamente, pero nunca sustituir el contacto humano. “En un futuro, quizás nos ayudarán a detectar emociones o sugerir respuestas, pero la clave todavía será la presencia: una persona real que escucha, acompaña y cree en tú”.

“No trabajo con el sufrimiento, sino con el potencial humano”

Después de décadas dedicadas a entender por qué la gente decide vivir o morir, Mishara mantiene un optimismo sereno. “No me dedico al sufrimiento, sino a la capacidad humana de esperanza. La mayoría de las personas que intentan suicidarse acaban pidiendo ayuda o parándose. El suicidio se puede prevenir, y a menudo es la propia persona que lo previene”.

Nadie nos enseña a convivir con el dolor ni a reconocer nuestra fuerza, y esto es lo que nos puede salvar Brian L. Mishara — Psicólogo experto en prevención del suicidio

Para Mishara, la clave es empezar mucho antes, en las escuelas: “Hay que enseñar a identificar y expresar emociones, pedir ayuda y evaluar cómo afrontamos los problemas. Nadie nos enseña a convivir con el dolor ni a reconocer nuestra fuerza, y esto es lo que nos puede salvar”.

“Suïcidiologia” es una palabra que puede parecer dura, pero Mishara lo llena de esperanza. “Cuando escuchamos sin prisa y sin juzgar, el mensaje que recibe la otra persona es simple pero poderoso: tu vida tiene valor, y no estás solo”.

Teléfonos de ayuda para la prevención del suicidio:

024 (Atención a la conducta suicida del ministerio de Sanidad)

061 (Prevención del suicidio del Departament de Salut)

900 925 555 (Servicio del Ayuntamiento de Barcelona)