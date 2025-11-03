Mar García Puig: "Creo que la política puede cambiar el mundo, que el capitalismo puede caer y que existe el amor para siempre"

Con Mar García Puig, filóloga y autora de ensayos de gran trascendencia en los que aborda la salud mental en clave de género y la locura, SanaMente abre el espacio 'En confianza': entrevistas a personalidades con relevancia pública a quienes preguntaremos por sus emociones, vivencias y experiencias en clave personal. Todos responderán también, si quieren, a cinco preguntas comunes.

-Mar, gracias por atendernos. Leyendo ensayos tuyos como 'La memoria de los vertebrados' y el último ensayo 'Esta cosa de tinieblas' hablas mucho de ti, de cuestiones muy íntimas. ¿Es una decisión consciente o ha ido aflorando?

-Creo que un poco ambas cosas. Hay algo político, en el hecho de hablar desde la primera persona, sobre todo cuando se habla de feminismo y salud mental. Annie Ernaux, en su discurso de aceptación del Premio Nobel [de Literatura] explicaba como las mujeres, y las de clases más populares, han tenido que conquistar durante muchos siglos el derecho a hablar desde la primera persona. Y ella decide, conscientemente, hablar desde un yo transpersonal, que va desde el yo a lo colectivo. Por otra parte, al hablar de la locura en la salud mental y de otras mujeres que han estado allí, hay una responsabilidad de ponerme en este hilo y construir una comunidad en la que yo forme parte.

-O sea que te estés exponiendo, pero con un objetivo...no sé si también terapéutico...

-Esta es una gran polémica del mundo literario, si la literatura ha de ser terapéutica o no. Hay grandes detractores...

-Y en las artes escénicas también se afirma que trasladar tu experiencia de salud mental a un escenario no la transforma necesariamente en arte...

-Efectivamente. Y creo que hay mucho prejuicio, que viene de la autoayuda y de determinados géneros literarios que han explotado lo de sanar a través de la literatura o el arte. Hay mucho rechazo a que se pueda considerar literatura cualquier ejercicio terapéutico. Del mismo modo que no se puede considerar literatura cualquier ejercicio de escritura, en el tema de si puede ser terapéutica o no hay prejuicios derivados del lenguaje de autoayuda en el que vivimos. También hay una tendencia a buscar siempre consuelo y un lugar seguro en la literatura. Y en mi último libro quería mostrarme crítica con ello, porque la literatura también te ha de incomodar, lo cual no significa que no pueda ser terapéutica.

Mar Garcia Puig, filóloga y escritora, tras la entrevista. / Jordi Otix / EPC

-En tus ensayos despliegas un feminismo que no es épico sino que se arrastre y muestre las debilidades...

-Sí porque este lenguaje de la autoayuda, con conceptos como empoderarnos, del autocuidado se está construyendo una épica del yo poco realista. Acabamos exigiéndonos una heroicidad que no se corresponde con la realidad y que desde el feminismo no queremos que se corresponda.

-Mar García Puig, una mujer "en estado crónico de desamor".

-¡Ay sí! (ríe).

-¿Cómo está esto en la actualidad, ha mejorado? ¿La pareja que tenías mientras escribías tu último libro, sigue?

-No, no. Hubo idas y vueltas, que es una cosa habitual. El tema de las relaciones románticas es un tema: hasta qué punto la salud mental se ve sacudida por las relaciones afectivas y por si en un contexto como el actual sabemos amar a las personas con todas sus debilidades.

-También confiesas en el ensayo que sigues buscando el amor...

-Sí, porque no quiero llegar a esa gente que ha dado la vuelta y no cree en las cosas, y dice 'ya no creo en la política, ya no creo en el amor para siempre'. Hay ciertas ficciones que necesitamos para vivir. Y cuando conoces a una persona ya sabes que hay muchísimas posibilidades de que no acabes envejeciendo con ella y que algún día no os soportéis más.

-Estadísticamente es así... pero sigues creyendo

-Yo todavía creo que la política puede cambiar el mundo y que el capitalismo puede caer. Y todavía creo que existe el amor para siempre.

-Y eso pese a que te has llevado algún golpe. En 'La historia de los vertebrados' revelas cómo el padre de tus hijos dijo 'pobre madre les ha tocado'

-Es una frase repetida a lo largo de la historia. En la Medea de Eurípides Jason lo acaba diciendo, con otra retórica distinta a la actual. Es una frase que se ha ido conjugando de formas diferentes. Creo que es una frase con la que todas las madres tenemos una voz interior que nos la dice: ay si les hubiera tocado otra madre, serían más felices mis hijos.

-Ahora se han puesto de moda las 'malas madres'

-Exacto, que reivindican ese derecho, sin pasarnos.

-Demasiado redonda o cuadrada, habitada por demonios. Con estas palabras en tu ensayo también te estás desnudando

-El cuerpo, y muy especialmente en el caso de las mujeres, es un espacio que nos han hecho sentir incómodo, sobre todo en la transición de la infancia a la adolescencia cuando descubres ciertos cambios. Y te han hecho sentir que te tienes que avergonzar de ello, como en el caso de la menstruación. Era una especie de tabú. Luego descubres que el cuerpo puede ser objeto de deseo, y el miedo asociado a esto. O descubres que tu cuerpo no cumple, como la mayoría, con los estándares. No sientes que tu cuerpo sea tu casa. Esto es algo con lo que convivimos las mujeres durante toda nuestra vida.

-Hablando de tu cuerpo, a ti te pasa algo físico durante algunas noches...

-Sí, la parálisis del sueño, que de hecho le pasa a mucha gente. Es una cuestión totalmente fisiológica, la mezcla de dos fases del sueño, y que muestra como la ficción forma parte de nuestras vidas, porque en ese momento la cabeza crea imágenes, ruidos y sensaciones que no son reales pero que tú creas de acuerdo con tus patrones. A los creyentes se les aparece la Virgen...

-Tú ves a tu madre...

-Porque es seguramente lo que más creo en la vida. La veo siempre recogiendo y limpiando. Tradicionalmente, cuando no se sabía que este fenómeno es una mezcla de fases del sueño, mucha gente creía que era una bruja que se te ponía encima.

-Hablando de las brujas, reivindicas "abrazar a los fantasmas para superar la angustia de la muerte, me agarro a la desesperanzada materialidad de la vida'

-Todos tenemos miedo a los fantasmas pero en realidad qué mejor que existan porque en el fondo significa que después de la muerte hay algo. Pese a ello, no quiero que se me aparezca ninguno. Tengo mucho miedo a los fantasmas pero, sobre todo, mucho miedo a la muerte. A veces pienso 'que se me aparezca alguno' y así supero este miedo...

-Sobre salud mental reivindicas la parte histórica y social, el peso sobre las mujeres de ser perfecta y la idealización de la maternidad. Se habla poco de esta parte más política y feminista de la salud mental...

-Y tiene unas consecuencias de las que todavía no somos conscientes. El 80% de las medicaciones psiquiátricas se recetan a mujeres sin razones biológicas que lo justifiquen y sin abordar cuáles son los problemas que ha detrás de esta necesidad de la medicalización. Es algo que no podemos tapar y acabará explotando en forma de adicciones a medicaciones psiquiátricas, de bajas laborales. Bajas en un sistema que nos necesita productivos, y un activista me decía que el sistema colapsará porque nos hace enfermar.

-Has sido diputada de Podemos en Madrid. No puedo dejar de preguntarte por la guerra civil entre Podemos y Sumar

-Con mucha tristeza y ansiedad. Estamos viviendo todos con miedo como la ultraderecha se hace fuerte y no hay una articulación que le dé respuesta, suficientemente cohesionada y potente. Pese a que no me quiero convertir en una persona descreída de la política, me genera ansiedad que haya un bloqueo que tiene mucho de emocional...

-Es lo que te iba a preguntar: ya que reivindicas la mirada íntima, en esta batalla hay mucho factor humano, de egos, más allá de los proyectos...

-Cuando muchas intentamos demostrar que las emociones están en la política, lo están para las cosas buenas y para las malas. Y este caso será uno de los estudiados en el futuro sobre cómo las emociones personales han sido capaces de dinamitar un proyecto y de dinamitar muchas ilusiones de mucha gente de a pie.