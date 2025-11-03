Así ayuda el vínculo con los animales a superar el dolor emocional

"Los animales se convierten en un punto de inflexión, aportando calma, compañía y una nueva manera de afrontar la vida". Esta es una de las afirmaciones de la zooterapeuta y etóloga Ana Güimil. En su ensayo 'Mis animales de terapia: cinco historias sanadoras", esta experta en animales da voz a casos que ponen de manifiesto el valor terapéutico de los animales.

El amor incondicional de un perro acelera cualquier proceso de sanación Ana Güimil — Etóloga y zooterapeuta

Se trata de una víctima de violencia machista, un intento de suicidio, una persona mayor en residencia, un adolescente con problemas de conducta y un adulto con autismo. Se trata de un ejemplo más del papel cada vez más destacado del acompañamiento animal en ámbitos como la diversidad funcional y la salud mental.

"No es magia, es ciencia"

En un acto de presentación en Sant Cugat, conducido por el periodista Jofre Llombart, Güimil ha insistido en que la zooterapia “no es magia, es ciencia”, aunque ha añadido que lo que realmente hace que funcione es el amor: “Mis alumnos deben saber qué hacen y por qué, pero al final todo se basa en dedicar tiempo y cuidado a otros seres. El amor incondicional de un perro acelera cualquier proceso de sanación”. Para ella, los animales “no juzgan, empatizan y nos enseñan el valor de la comunicación no verbal”. Por eso defiende que deberíamos empezar a verlos como “personas no humanas, con pensamiento y emociones propias”.

Tras la presentación, en conversación con SanaMente, Güimil reivindica el papel de estos vínculos en la salud mental. “La zooterapia permite dar espacio y tiempo a todas las personas que lo necesitan. Muchas depresiones y enfermedades mentales tienen que ver con la falta de amor, y un animal puede llenar ese vacío”, afirma.

Más allá de la terapia, 'Mis animales de terapia' es también, según Llombart, “un acto de generosidad”: todos los beneficios del libro se destinarán a entidades de bienestar animal e inclusión social. “Es mi manera de devolver un poco de todo lo que los animales me han dado”, explica la autora. Un homenaje, en definitiva, a la capacidad de cuidar —y dejarse cuidar— que nos hace humanos.

Estudiado científicamente

"Los perros no juzgan, te ofrecen un amor incondicional, nos dan confianza y nos enseñan que si son educados eso va a dar resultado, y eso lo podemos aplicar a nosotros mismos y dejar que la mente sea un gran fantasma que me quiere hacer miedo". Esta es una de las reflexiones que una de las pacientes participantes hace al final de las siete sesiones de terapia con perros en las que ha participado con una docena de mujeres y hombres que comparten trastornos mentales y están hospitalizados o acuden al centro de día del Hospital del Mar de Barcelona.

Ellos también se deprimen

Los problemas psicológicos afectan también a estos animales de compañía. Respecto a los gatos, Salvador Cervantes, director médico de la Clínica Felina Barcelona, afirma: "No es una salud mental intuitiva, necesita un entrenamiento. Los perros llevan 15 mil años domesticados. El gato, no, te escoge de forma voluntaria, te lo tienes que ganar. Y si no está bien hay que hacerle tratamiento psicológico. Se han multiplicado por cuatro sus enfermedades cardíacas, que están influenciadas por la angustia, el estrés... Muchas enfermedades orgánicas de los gatos son un reflejo de que no son felices".