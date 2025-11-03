Análisis psicológico del discurso de Mazón: maniqueísmo, minimización, narcisismo y voluntad de quedar bien

El discurso en el que el todavía presidente valenciano Carlos Mazón ha anunciado su dimisión en diferido es objeto de análisis políticos pero tiene sin duda una interpretación psicológica (él mismo ha hablado incluso de las secuelas de la tragedia en términos de salud mental). El catedrático en la Facultad de Psicología de la UB, Andrés Pueyo repasa, en términos profesionales, los mecanismos psicológicos usados por Mazón:

Deseabilidad social, ganas de quedar bien

"Mazón ha querido decir lo que cree que tú quieres oír, esta es una característica que los psicólogos evaluamos y que se llama deseabilidad social: reconoce errores pero no acepta que sea un mentiroso, está intentando buscar la complicidad, diciendo que quizás se ha equivocado pero sin mala fe".

Narcisismo

"Cuando habla en términos como 'no puedo más' o 'ya no', está usando un mecanismo de defensa: hacer aflorar a las personas porque el personaje ya está desacreditado. Pide respeto personal para él y su familia, y esto tiene, en el fondo, un componente narcisista. Lo que se le pide en realidad es que, como líder, asuma responsabilidades. Pero él no las asume sino que dice que ya no puede más. Lo lleva al terreno personal, porque en nuestra sociedad tenemos un respeto notable por la intimidad.

Maniqueísmo

"Cuando acusa al presidente del Gobierno de ser mala persona, instrumentaliza el lenguaje de manera agresiva. Es lo de la paja en el ojo ajeno... Es una instrumentalización de la argumentación que se debería hacer desde el poder, porque estos ataques usados no los puede esgrimir ante una juez. Ha usado mucho el maniqueísmo".

Minimización

"Ha hablado mucho de puentes, de presas, de los coches... y muy poco de las víctimas, esto se llama minimización de las consecuencias, un mecanismo de negación de la realidad que no se puede asumir porque no se siente culpable. Rechaza la culpabilidad de las muertes y las atribuye al Gobierno, a la UME, a los técnicos... Es el punto en el que tiene más incapacidad de gestionar. Ha hecho una vindicación de la victimización: no le dejan vivir, le acusan de cosas..."

En conclusión, este académico considera que Mazón "no tiene ningún trastorno ni sufre ninguna patología pero se ha acomodado mucho a su posición de poder en momentos de gran polarización, se ha puesto a defenderse de forma muy maquiavélica, en lugar de asumir responsabilidades, y ha usado mecanismos de defensa, algunos de ellos agresivos".