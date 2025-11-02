Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud mental

Este gesto revela baja autoestima, según la psicóloga Carmen García: "O persigues la validación o llegas a la fatiga crónica"

"Vives desde lo que toca, no desde lo que quieres, y te quedas donde nada se activa, ni deseo ni decepción", ha asegurado

Cloe Bellido

La salud mental va más allá de lo que se percibe a simple vista. Y aunque en algunos casos sí es posible detectar que alguien de nuestro alrededor no está en un buen momento emocional, en otras ocasiones es difícil detectar este estado anímico, incluso para la persona afectada. La psicóloga Carmen García ha puesto sobre la mesa un tipo de baja autoestima que pasa desapercibida, una que no se manifiesta con autocríticas constantes n sino con algo mucho más silencioso: la desconexión con los propios deseos.

"Hay una forma de baja autoestima que no se nota a simple vista", ha publicado en un vídeo en TikTok. "No es que te critiques todo el tiempo y tengas la sensación de que nunca es suficiente, o que no reconozcas tus logros, que obvio también es más sutil, y es que no tienes registro de lo que deseas", ha añadido.

En este estado de baja autoestima "tu vida se empieza a organizar desde dos extremos, o persigues la validación y vives tratando de hacer lo correcto, esforzándote y cumpliendo con lo que los demás esperan de ti, o llegas a la fatiga crónica y persigues estar en paz evitando riesgos". En el segundo caos, la persona se limite a sobrevivir desde "la inacción, sin avanzar y sin asumir retos". A ojos de los demás, "funcionas, que haces mucho y que consigues cosas", incluso parece que disfrutas de que "tu vida es sencilla". Pero no es la sensación que tienes en tu interior, "se siente insatisfactorio".

@vincurando

Vives desconectada del deseo. Y eso no parece baja autoestima… Hasta que te das cuenta de que vives en modo automático. Cumpliendo. Resolviendo. Sin parar. O justo al revés: Llegas al agotamiento. Y entras en una calma que no repara, solo te apaga. Desde fuera parece que funcionas. Que eres alguien serena o alguien resolutiva. Pero por dentro… hay algo que no cuadra. Porque todo lo haces desde lo que toca, pero no desde lo que realmente deseas. Vale pues eso son estados de supervivencia. 📌 Y ahí es donde la autoestima empieza a resentirse: No porque no te valores, sino porque no te eliges. Porque lo que deseas no tiene ni si quiera registro. Eso se arregla cuando puedes sentir otra vez lo que quieres y sostenerlo, sin sobreesfuerzo y sin culpa. Para eso el reto de autoestima de 5 días. Ahí reconectas con lo que sientes y dejas de vivir en automático. ✔️ Sin exigencia. ✔️ Sin empujarte. ✔️ Y sin quedarte esperando a que “te apetezca”. Comenta RETO y te lo envío. Precio reducido de 121€ acaba el domingo. Luego sube y ya no vuelve a bajar.

♬ sonido original - Carmen García | Psicóloga

"Vives desde lo que toca, no desde lo que quieres, y eso configura un estado de estrés crónico del que cada vez cuesta más salir, porque te quedas donde nada se activa, ni deseo ni decepción", ha asegurado la psicóloga. "Es una calma que no repara, que solo te apaga", ha explicado a sus seguidores.

"No porque no te valores, sino porque no te eliges. Porque lo que deseas no tiene ni siquiera registro. Eso se arregla cuando puedes sentir otra vez lo que quieres y sostenerlo, sin sobreesfuerzo y sin culpa", ha finalizado la experta en salud mental.

