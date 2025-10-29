La salud mental de jóvenes y adolescentes, una responsabilidad compartida

En Los últimos años, hemos visto de forma preocupante como se incrementaba la prevalencia de trastornos mentales, afectando en mayor medida en la población infantil y juvenil. Según la Encuesta de Salud Mental de Catalunya, un 10% de los y de los niños y niñas de entre 4 y 14 años sufren trastornos mentales anualmente, porcentaje que aumenta durante la adolescencia.

El consumo de antidepresivos entre personas menores de 15 años ha crecido un 253% y el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre los y las jóvenes. La incidencia es especialmente penetrante en colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica; la situación de precariedad afecta directamente el bienestar emocional y la capacidad de resiliencia de infancias y adolescencias.

Recursos insuficientes, niños desatendidos

Para abordar esta realidad, nos encontramos con que, por una parte, los recursos actuales son, por un lado,o insuficientes -solo un 50% de la población infantil y juvenil con problemas de salud mental es atendida por los CSMIJ y nos hallamos con largas listas de espera- y, por otro lado, nos falta un modelo integral de atención con un enfoque preventivo y comunitario. Esta situación hace que muchos niños, niñas y adolescentes queden desatendidos, o bien reciban una atención fragmentada y reactiva, centrada exclusivamente en el diagnóstico y el tratamiento farmacológico.

El trabajo del Tercer Sector

Desde el tercer sector social hace años que trabajamos en este ámbito: las entidades miembros de la FEDAIA acompañamos más de 32.000 infancias y adolescencias a través de servicios y programas específicos vinculados a la salud mental y el bienestar emocional. Estos dispositivos comprenden un abanico amplio de servicios: Servicios de Intervención Socioeducativa (SEIS), Servicios de Orientación y Acompañamiento a las Familias (SOAF), espacios de terapia familiar sistémica, psicoterapia individual o grupal, intervención a domicilio, talleres de educación emocional en centros escolares, proyectos de prevención del estigma en el ámbito comunitario y apoyo emocional a través del ocio.

La mejora de la atención pasa necesariamente por la construcción de un modelo que ponga los niños, niñas y adolescentes en el centro

Muchos de estos servicios se llevan a cabo en colaboración directa con escuelas, servicios sociales básicos, centros de salud mental y otros recursos de proximidad, tejiendo comunidad y vínculos con las personas y el territorio.

Superar la dicotomía entre lo social y lo sanitario

Es desde este conocimiento directo de la realidad social que pensamos que la mejora de la atención a la salud mental infanto-juvenil pasa necesariamente por la construcción de un modelo que ponga los niños, niñas y adolescentes en el centro de las actuaciones, garantizando la prevención y una coordinación real y efectiva entre los diversos ámbitos que inciden en su bienestar: salud, servicios sociales, educación, vivienda, justicia, ocio, etcétera.

Aunque se está llevando a cabo el tan necesario despliegue del modelo de atención social y sanitaria, hay que dar un paso más y transcender esta dicotomía, reconociendo la pluralidad de factores que condicionan la salud mental infantil y adolescente, englobando la participación colectiva y activa de todos sus actores.

Hablar, formar, sensibilizar y cooperar es también actuar

Las entidades de la FEDAIA estamos comprometidas con este camino, mejorando constantemente nuestras intervenciones, formándonos y compartiendo experiencias para contribuir al bienestar colectivo. Por ello, del 5 al 7 de noviembre dedicaremos el 29.º Foro FEDAIA al bienestar emocional de las infancias y adolescencias, porque estamos convencidas que hablar, formar, sensibilizar y cooperar es también actuar.

Defender la salud mental de las infancias y la juventud pasa por defender la igualdad de oportunidades y la justicia social, pasa por no permitir que las desigualdades sociales continúen afectando el bienestar emocional de infancias y adolescencias y pasa por actuar con una mirada transformadora y desde la responsabilidad colectiva.

Laia Planagumà, coordinadora de la comisión de salud mental de FEDAIA