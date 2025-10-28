Guía para hablar del suicidio con esperanza

"La esperanza es un elemento muy protector". Así lo proclama Clara Rubio, al frente de la Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi. Es uno de los mensajes clave para hablar de este fenómeno ("el silencio no es la solución", según el decano de los periodistas, Joan Maria Morros), pero hacerlo bien. Ariadna Rogero, con diez años de trabajo de sensibilización en la entidad Obertament, reclama: "Debemos perder el miedo a hablar de ello, pero no el respeto". Y desde la mirada de los profesionales, Anna Robert, psicóloga en la unidad de adolescentes en Sant Boi, reclama prudencia y respeto.

Son algunas de las propuestas expresadas en un reciente debate convocado por el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) y el Col·legi de Periodistas para que en el futuro Código Deontológico (las pauta de actuación de los periodistas) se actualicen las recomendaciones sobre cómo informar del suicidio.

El silencio no es la solución Joan Maria Morros — Decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Rogero tiene claro que una guía para periodistas no es suficiente porque es necesario entender que se trata de un problema no de la sección de sucesos de un diario sino un problema de salud pública. Y advierte de que existen líneas rojas que no se pueden traspasar (las guías reclaman no dar detalles sobre los métodos, no romantizar ni estigmatizar, ni simplificar las causas). Esta activista se queja de que todavía en los medios hay malas prácticas, como la de preguntar insistentemente a los protagonistas por los motivos de su decisión.

Los riesgos de contagio

Diego Palao, psiquiatra al frente del Pla de Prevenció del Suïcidi del Govern, avisa: las consecuencias de informar mal sobre el suicidio es que este se contagie, sobre todo en personas vulnerables. "No se debe informar de ello como si fuera una responsabilidad personal, porque esto se convierte en una barrera para que las personas puedan pedir ayuda, porque tienen miedo y están estigmatizadas". Palao siempre cita estudios que han constatado como determinados fenómenos, como una serie de Netflix que era excesivamente explícita al respecto, generan un incremento de casos.

La esperanza es un factor muy protector Clara Rubio — Presidenta de la Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi

Vencer a la culpa

Rubio es muy clara respecto a la tarea de los medios: "Pueden ayudar a darle otro enfoque y disminuir el peso de la culpa" en las personas que tienen ideas suicidas. Y advierte a los periodistas que determinadas informaciones, como la de una paciente que se suicidó en urgencias tras esperar 48 horas, son "armas de doble filo" porque pueden estigmatizar al colectivo de profesionales. Por ello pide "una mirada más positiva de la vida para que los jóvenes tengan motivos para ver un futuro mejor". Y en este sentido, propone que los testimonios sean "de superación".

Desenmascarar

Robert reclama ponerse siempre en la piel del otro, a la hora de informar de estos hechos. Y avisa que en también existe una diferencia de género, porque mueren por suicidio muchos más hombres: "debemos favorecer que dejen de estar condicionados por los clichés de género rígido, que los hace no poder comunicarse y pedir ayuda".

Habla con ellos

Esta profesional concluye con una receta casi siempre infalible: "Si no sabéis cómo actuar, hablad con alguien que lo ha pasado mal y os ayudará enseguida". Es importante, añade Robert, vencer al enmascaramiento de muchas personas que no expresan su malestar real.

No es una información de la página de sucesos, es una cuestión de salud pública Ariadna Rogero — Responsable de medios y activismo de Obertament

Josep Carles Rius, presidente del CIC, llama a los periodistas a ser fieles a un compromiso "ético y pedagógico" y advierte que si décadas atrás en las redacciones la consigna era no informar en absoluto del fenómeno del suicidio, ahora se puede estar pecando de una información poco rigurosa, en especial en las redes sociales. Por ello, además de la actualización de las normas internas (el Código Deontológico), este profesional de larga trayectoria reivindica que "por encima de estos códigos está la honestidad de quien está trabajando al respecto".

Teléfonos de ayuda para la prevención del suicidio:

024 (Atención a la conducta suicida del ministerio de Sanidad)

061 (Prevención del suicidio del Departament de Salut)

900 925 555 (Servicio del Ayuntamiento de Barcelona)