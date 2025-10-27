Lara Ferreiro, psicóloga: “Los niños se vuelven más tontos con las pantallas, está científicamente demostrado”

Que veamos cada vez más a niños de corta edad con una pantalla delante es peligroso. Los móviles o tabletas podrían ser un tipo de 'chupete digital' y, una vez lo tienen, ya se quedan tranquilos, pues con él pueden jugar o ver su serie favorita, entre otras cosas.

La psicóloga Lara Ferreiro ha explicado las consecuencias negativas de un gran consumo desde que son muy pequeños en el canal de YouTube de 'Libertad Sin Deudas', un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad.

¿Cuándo se trata de un problema de adicción y por qué es un problema?

Según Ferreiro, “si tu hijo dedica más de dos horas a las pantallas, sea iPad o móvil, podría tener un problema de adicción”. Lo que preocupa de esto es que es muy malo para su cerebro, ya que se va atrofiando la zona de la creatividad y la zona de la memoria. Dicho de otra forma, “los niños se vuelven más tontos con las pantallas, está científicamente demostrado”, ha afirmado la experta, además de decir que “el coeficiente intelectual no va a subir”.

Mayor uso durante las vacaciones

La experta en salud mental ha contado la realidad de muchos hogares en verano. “Es posible incluso que algunos niños que quizá antes de las vacaciones no estaban tan enganchados a televisión, a videojuegos, a otro tipo de pantallas, se hayan enganchado durante las vacaciones, porque hay algunos padres que están trabajando, no pueden prestar tanta atención a los niños y al estar quizá un poco más desatendidos o ser verano y tener más tiempo, han estado abusando de las pantallas”.

Esto es algo que no resulta del todo fácil sobrellevar, pero que a medida que empieza el curso escolar se debe ir recortando su uso. Lo ideal sería pactar el horario con él, contándole que en breve empieza al centro educativo y decirle si le parece bien usarlo una hora por la mañana y otra por la tarde, ha continuado la terapeuta. Además, ha añadido que siempre se debería entregar y retirar el móvil al niño, ya que si no pasa como cuando se les da azúcar, que no tienen control.

El escenario ideal

Para la psicóloga, lo ideal sería que estuviesen en entornos libres de aparatos electrónicos y empezar por darles uno que solo tuviera llamadas para más adelante, a partir de los 16 años, ir introduciendo un móvil más de tipo inteligente. Así de contundente ha sido tras anunciar lo perjudicial que puede ser, además de ser uno de los principales motivos por los que padres e hijos se pelean por su abuso.