Salud mental
La psicóloga Carmen García revela el gesto que evidencia baja autoestima: "Configura un estado de estrés crónico del que cada vez cuesta más salir"
"Vives desde lo que toca, no desde lo que quieres, y te quedas donde nada se activa, ni deseo ni decepción", ha asegurado
El médico Mario Alonso Puig, sobre persistir: "Si sientes que no estás avanzando..."
¿Ayudas a los camareros a recoger la mesa?: la psicología desvela 5 claves de tu carácter
Cloe Bellido
La salud mental va más allá de lo que se percibe a simple vista. Y aunque en algunos casos sí es posible detectar que alguien de nuestro alrededor no está en un buen momento emocional, en otras ocasiones es difícil detectar este estado anímico, incluso para la persona afectada. La psicóloga Carmen García ha puesto sobre la mesa un tipo de baja autoestima que pasa desapercibida, una que no se manifiesta con autocríticas constantes n sino con algo mucho más silencioso: la desconexión con los propios deseos.
"Hay una forma de baja autoestima que no se nota a simple vista", ha publicado en un vídeo en TikTok. "No es que te critiques todo el tiempo y tengas la sensación de que nunca es suficiente, o que no reconozcas tus logros, que obvio también es más sutil, y es que no tienes registro de lo que deseas", ha añadido.
En este estado de baja autoestima "tu vida se empieza a organizar desde dos extremos, o persigues la validación y vives tratando de hacer lo correcto, esforzándote y cumpliendo con lo que los demás esperan de ti, o llegas a la fatiga crónica y persigues estar en paz evitando riesgos". En el segundo caos, la persona se limite a sobrevivir desde "la inacción, sin avanzar y sin asumir retos". A ojos de los demás, "funcionas, que haces mucho y que consigues cosas", incluso parece que disfrutas de que "tu vida es sencilla". Pero no es la sensación que tienes en tu interior, "se siente insatisfactorio".
"Vives desde lo que toca, no desde lo que quieres, y eso configura un estado de estrés crónico del que cada vez cuesta más salir, porque te quedas donde nada se activa, ni deseo ni decepción", ha asegurado la psicóloga. "Es una calma que no repara, que solo te apaga", ha explicado a sus seguidores.
"No porque no te valores, sino porque no te eliges. Porque lo que deseas no tiene ni siquiera registro. Eso se arregla cuando puedes sentir otra vez lo que quieres y sostenerlo, sin sobreesfuerzo y sin culpa", ha finalizado la experta en salud mental.
