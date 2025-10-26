Salud mental
El médico Mario Alonso Puig, sobre persistir: "Si sientes que no estás avanzando..."
El médico inspira con una reflexión sobre el bambú y la paciencia en los procesos personales
Mario Alonso Puig, médico: "Una simple práctica de respiración ayuda a mejorar la coherencia cardíaca, reduciendo el estrés y fortaleciendo la salud del corazón"
Mario Alonso Puig, sobre la importancia de controlar el miedo: "Se convierte en un problema"
Mariona Carol Roc
El médico, conferencista y escritor español Mario Alonso Puig compartió recientemente en su cuenta de Instagram una poderosa metáfora sobre el crecimiento personal, inspirada en la naturaleza del bambú.
En su mensaje, Puig destacó que existe una variedad de bambú que puede tardar hasta siete años en crecer, pero que, llegado su momento, alcanza los 30 metros en apenas cuatro meses.
El poder de las raíces
Durante ese largo periodo de aparente inactividad, explicó el experto, la semilla del bambú no está muerta, sino que está desarrollando raíces profundas. Este proceso invisible prepara al bambú para un crecimiento sólido y sostenido cuando llega el momento adecuado.
“Nosotros somos como ese bambú”, afirmó Puig, subrayando que muchas veces sentimos que no avanzamos o que nuestros esfuerzos no dan frutos, cuando en realidad estamos echando raíces, aprendiendo y fortaleciéndonos interiormente.
Una lección sobre la paciencia y la confianza
El mensaje, cargado de esperanza y resiliencia, invita a confiar en los procesos personales y en los tiempos de la vida.
“Si hoy sientes que no estás avanzando, recuerda: las raíces también cuentan”, concluyó el autor, animando a sus seguidores a no desesperar ante los tiempos de espera o aparente estancamiento.
Reflexión final
Con esta enseñanza, Mario Alonso Puig vuelve a recordar a su audiencia la importancia de la paciencia, la fe y la perseverancia como pilares del crecimiento personal: "Y cuando llega el momento adecuado todo lo que hemos estado trabajando empieza a emerger".
Al igual que el bambú, los frutos de nuestro esfuerzo llegan cuando estamos verdaderamente preparados para sostenerlos.
