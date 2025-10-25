Desarrollo personal
El vídeo que revela cómo reaccionamos ante el éxito y los errores de los demás
El creador de contenido Jordi Segués explica la diferencia entre la mentalidad fija y la de crecimiento
Jordi Segués, consultor, avisa sobre esta estrategia de manipulación: "Para que sepas detectarla y te protejas"
Un experto en educación anima a los padres a sacar el potencial de sus hijo: “Si saca un 3 en historia y un 10 en matemáticas, ponle un profesor particular de matemáticas”
Zoe Campos Corral
La mentalidad del crecimiento es la creencia que sostiene que las habilidades y la inteligencia pueden desarrollarse a base de trabajo, dedicación y no rendirse. Quienes la poseen ven los buenos momentos como oportunidades para progresar y los malos como ocasiones para aprender.
Choque de mentalidades, según Jordi Segués
Sobre este tema ha hablado Jordi Segués, quien se presenta como “ingeniero en telecomunicaciones reconvertido al marketing desde hace más de 15 años”.
El creador de contenido, que a finales de octubre acumula 2.900.000 seguidores en TikTok (@thejordisegues), comparte vídeos sobre desarrollo personal y liderazgo.
En una de sus últimas publicaciones, Segués ha explicado la diferencia entre las personas con mentalidad fija y las de mentalidad de crecimiento, a los que él denomina “débiles” y “fuertes”. “Las personas débiles ven los errores de los demás y se ríen. Las personas fuertes ven los errores de los demás y aprenden”.
La teoría de Carol Dweck
Sus palabras conectan con la teoría de la psicóloga Carol Dweck, profesora de la Universidad de Stanford, quien popularizó la teoría de la mentalidad de crecimiento.
Según Dweck, la mentalidad fija –que Segués relaciona con “los débiles”– parte de la idea de que la inteligencia y las capacidades de una persona son innatas e inmutables, mientras que la mentalidad de crecimiento cree en el poder del esfuerzo y la mejora constante.
Además, el creador de contenido añade otra distinción clave: “Las personas débiles hablan de los problemas de los demás para sentirse mejor”. En cambio, explica que “las personas fuertes hablan de los problemas de los demás para mejorar”.
Luchar contra la envidia
En este sentido, para Segués existe un sentimiento que marca la diferencia: “Las personas débiles envidian a las personas que tienen más éxito. Las personas fuertes estudian las personas que tienen más éxito y se inspiran”.
En su vídeo, que acumula más de 196.000 visualizaciones en menos de diez días, Segués subraya que la diferencia está en la actitud: no es lo que observa cada persona, sino cómo lo interpreta. “¿Sabes lo más interesante? Ambas personas miran lo mismo, pero ven cosas distintas. Cómo te lo tomes depende de ti”, termina diciendo.
La diferencia está dentro de cada uno y nuestras reacciones frente los problemas de los demás pueden ser una buena forma de practicar para tratarnos mejor a nosotros mismos.
