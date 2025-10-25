Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La explicación más científica del amor según el experto Fabricio Ballarini: "Cuando estás enamorado, todo tu comportamiento es raro"

El neurocientífico explica qué pasa en el cerebro cuando nos enamoramos

El psicólogo Fran Sánchez reflexiona sobre las relaciones de pareja: "No vas a ser feliz hasta que..."

¿Cómo lograr el equilibrio entre enamoramiento y razón, al inicio de una relación?

Pareja abrazandose

Pareja abrazandose / Pixnio

Mariona Carol Roc

En el nuevo episodio del pódcast La Fórmula, el neurocientífico Fabricio Ballarini analiza el amor desde una mirada científica y emocional. A través de la neurociencia, Ballarini propone entender qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, por qué elegimos a ciertas personas y cómo cambia todo cuando una relación llega a su fin.

El amor como fenómeno biológico y humano

“El amor tiene una explicación más científica de lo que imaginas”, asegura Ballarini. En su nuevo episodio, combina datos científicos con observaciones humanas para mostrar que el amor no es solo una emoción, sino un proceso biológico que nos atraviesa por completo. Comprenderlo, dice, “es también una manera de entendernos a nosotros mismos”.

Cómo elegimos a quién amar

Según el neurocientífico, las elecciones amorosas no son tan aleatorias como parecen. Los rasgos que nos atraen en una pareja responden a mecanismos cerebrales y a patrones que también se reflejan en otras decisiones, como la elección de una mascota. “No solamente elegís a tu pareja más o menos por esos rasgos, sino también eliges a los perros o a las razas por esos rasgos”, explica.

El cerebro enamorado

Durante las primeras semanas o meses de una relación, el cerebro entra en un estado particular. “Cuando estás enamorado, todo tu comportamiento es raro”, señala Ballarini. En esa etapa inicial, las emociones intensas, el deseo de ver al otro constantemente y las reacciones fisiológicas inusuales son parte de un cóctel químico que define la experiencia del enamoramiento.

Con el tiempo, lo que llamamos amor cambia. Ya no se trata solo de intensidad o de deseo, sino de otros ciclos cerebrales y emocionales que sostienen el vínculo de manera diferente.

Entender el amor, entendernos

Para Ballarini, el amor atraviesa todo: condiciona nuestras decisiones, comportamientos y formas de vincularnos. Al analizarlo desde la neurociencia, propone una mirada que no despoja al amor de su humanidad, sino que la complementa con conocimiento científico.

El episodio completo de La Fórmula invita a reflexionar sobre cómo el cerebro y las emociones trabajan juntos en uno de los fenómenos más complejos y universales de la experiencia humana: el amor.

