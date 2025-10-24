La salud mental de los jóvenes, según los jóvenes

Todo para el pueblo pero sin el pueblo. La frase, que se usa comúnmente para referirse al período histórico del despotismo ilustrado, podrían usarla muchos jóvenes cuando se habla de sus problemas de salud mental en congresos, conferencias, debates e investigaciones. A menudo, la preocupación por su estado psíquico se hace con ellos y ellas como objetos de estudio. Sin más. Para romper esta mirada, el grupo Som Via convoca desde hace siete años a alumnos adolescentes a que hablen de salud mental a través de un cortometraje de no más de cinco minutos. El resultado son propuestas de gran impacto y, sobre todo, creadas por y para ellos.

Mensajes inquietantes

Se trata del concurso de cine Ments Despertes, que en esta edición ha premiado cortometrajes que abordan en primera persona cuestiones tan preocupantes para los adolescentes como los trastornos de conducta alimentaria, y el acoso escolar. Según la coordinadora del concurso, Silvia Garcia, destaca que la mayoría de propuestas ha girado en torno a estas dos cuestiones, el bullying y los problemas con la imagen corporal.

Garcia se felicita por el alto nivel de implicación de jóvenes de 33 centros educativos, con mensajes en primera persona: "Todos los cortometrajes reflejan una inquietud y curiosidad y, al mismo tiempo, una atmósfera muy inquietante, junto a una solución final en forma de superación". La organización se congratula por la valentía que muestran las propuestas, la lucha y los deseos internos. "Nuestro lema es que una mente despierta es una mente creativa", sostiene la coordinadora.

"All I need"

La angustia de una joven obsesionada por la comida y preocupada al mismo tiempo por su físico quedan retratados en el corto ganador e la categoría de Bachillerato, y premio también del público. En "All I Need", del Institut Consell de Cent de Barcelona, se retrata un día en la vida de una adolescente sometida a todo tipo de impactos visuales -y videos de modelos- contrarios a su decisión de no comer dulces. Es un video crudo, sin palabras, con Radiohead como banda sonora y sin concesiones al final feliz.

"Pensará que soy rara, pero no puedo evitarlo"

También es a través de la vivencia diaria como se muestra, en otro de los videos premiados (en la categoría de Ciclos Formativos), qué es y qué no es un Trastorno Obsesivo Compulsivo. El Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat ha logrado mostrar la angustia en los pensamientos de una joven con este trastorno, que la lleva a pensar que si no adopta ciertas conductas repetitivas "todo saldrá mal".

"Para ellas, es sólo una manía, para mí es un muro invisible que no puedo evitar", explica la protagonista. "Si no lo hago, siento que todo se derrumba", confiesa. El video también deja claro que, a diferencia de ciertos discursos, no es tan fácil hallar una solución rápida. Habla de los pequeños pasos, de la lucha silenciosa y de la necesidad de pedir ayuda para "salir del bucle".

"Sé tu misma"

En el video ganador de la categoría ESO, y también premio del jurado, las alumnas de la Escola Pia de Vilanova i la Geltrú han optado por recrear situaciones de exclusión a una alumna en un instituto. El corto es un elogio a la confianza, la autoestima y el valor. "Sé tu misma", le dicen a la protagonista. "Si te encuentras solo, busca a algún adulto que te ayude", concluye el video.

Un jurado de alto nivel

El grupo Som Via (una serie de organizaciones sin ánimo de lucro en el ámbito social, el sanitario y el educativo) pretende con este concurso sensibilizar sobre los problemas de salud mental entre los jóvenes. Y lo hace a través de la propia participación de ellos. Y para ello ha contado con un jurado de profesionales del sector audiovisual: Àngels Ponsa, vicepresidenta del Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; Sílvia Cóppulo, y otras figuras del mundo de la salud, la educación y las entidades sociales.

En cualquier caso, no se trata de una competición sino, como explican los organizadores, de una reivindicación del audiovisual como herramienta pedagógica y emocional para entender mejor a los jóvenes y dejar de hablar sobre ellos sin ellos.