Los expertos piden no establecer una relación causal única entre bullying y suicidio

La noticia de que los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de Dani Quintana, un adolescente de Almacelles (Lleida) que se quitó la vida el pasado julio y de que la familia haya denunciado que el menor, presuntamente, había sufrido acoso en el centro educativo en el que estaba matriculado, reabre el debate sobre las posibles causas de un fenómeno tan dramático como el suicidio de un menor. En este caso de un adolescente de 15 años. Los expertos, al margen de cómo se dilucide el caso judicialmente, llaman a la prudencia.

Diego Palao es la máxima autoridad en el Pla PRESC de prevención de suicidio de la Generalitat. Y sus recomendaciones son claras: "Las causas del suicido son múltiples". Sin duda el bullying es un factor de riesgo que, en palabras de este psiquiatra, "genera vulnerabilidad". Una vulnerabilidad que va más allá del período escolar y que se puede prolongar a lo largo de la vida.

Pero establecer causalidad directa y lineal sería imprudente, apunta, en tanto que el bullying se produce en un porcentaje del 6% de los escolares, según datos oficiales, mientras que los suicidios en menores de 15 años como el de Lleida son afortunadamente muy pocos. En Catalunya el pasado año se produjeron solo dos casos de chicos y ninguno de chicas. En el año anterior, fueron en total tres menores -dos chicas y un chico.

Tolerancia cero

El Pla Presc se dedica especialmente a la prevención. Y en caso de bullying la clave pasa por denunciar y combatir estos acosos. Es un factor absolutamente preventivo, apunta Palao. "Los colegios, educadores y familias deben tener tolerancia cero, aplicando medidas que eviten judicializar los conflictos": El psiquiatra también llama a trabajar con los acosadores y agresores "para evitar que desarrollen conductas psicopáticas y que puedan cometer delitos".

Clara Rubio, responsable de la Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi, también llama a la prevención de todos los factores de riesgo, porque la predicción de los casos es imposible. "No podemos predecir pero si ver situaciones de riesgo y hacer políticas de acompañamiento en contextos concretos".

Respecto a esta prevención, la asociación que lidera Rubio ha analizado ocho casos de persona con una conducta suicida y el elemento común protector en todas ellas y que ha evitado que tomaran la decisión ha sido "su relación con ciertas personas clave, su vínculo con ellas".

Críticas al centro escolar

Mientras, tanto la familia como la asociación Trencats, fundada por el padre de Kira López, una adolescente que se quitó la vida tras sufrir 'bullying', han asegurado que Dani era víctima desde hacía meses de una situación prolongada de acoso y violencia escolar. Según ellos, le robaban o rompían el material, lo aislaban durante el recreo y, en ocasiones, incluso lo llegaron a amenazar con una navaja. La madre de Dani, Marina, había advertido al centro de esta situación, pero le restaron importancia, según ha explicado.

Teléfonos de ayuda para la prevención del suicidio:

024 (Atención a la conducta suicida del ministerio de Sanidad)

061 (Prevención del suicidio del Departament de Salut)

900 925 555 (Servicio del Ayuntamiento de Barcelona)