Amnistía acusa a TikTok de exponer a niños a contenidos que fomentan el suicidio y la depresión

Una investigación llevada a cabo por la oenegé Amnistía Internacional en Francia ha concluido que el feed “para ti” [un prescriptor de videos cortos, en función de las consultas hechas previamente por el usuario] de la red socia TikTok, usada mayoritariamente por menores, está empujando a niños, niñas y jóvenes franceses con interés por la salud mental a una espiral de contenidos que fomentan la depresión, las autolesiones y el suicidio.

Según la investigadora sobre Derechos Digitales de niños y adolescentes de Amnistía, Lisa Diittmer, el resultado de esta investigación es que se constata lo rápido que estos menores que se interesan por la salud mental "pueden verse arrastrados a espirales de contenidos tóxicos y caer en ellas". En concreto, tras pasar solo tres o cuatro horas de interacción con el "para ti", los menores recibieron recomendaciones de vídeos en los que se idealizaba el suicidio o se mostraba a jóvenes manifestando su intención de quitarse la vida e incluso información sobre métodos para suicidarse".

TikTok dobla los contenidos negativos

El estudio constata que aunque el menor interactúe con contenidos tristes o depresivos solo en un 5% de casos, las recomendaciones de videos posteriores por parte de TikTok aumentan están un 13% relacionadas con contenido potencialmente dañino. En un historial de visualizaciones con un 7% de videos depresivos, la tasa de contenido depresivo posterior aumenta al 16%.

“Nuestra investigación técnica muestra lo rápido que los y las adolescentes que se interesan por temas relacionados con la salud mental pueden verse arrastrados a espirales de contenidos tóxicos y caer en ellas. Tras sólo tres o cuatro horas de interacción en el feed “Para ti” de TikTok, las cuentas de prueba de adolescentes recibieron recomendaciones de vídeos en los que se idealizaba el suicidio o se mostraba a jóvenes manifestando su intención de quitarse la vida, e incluso información sobre métodos para suicidarse”, Lisa Dittmer, investigadora sobre Derechos Digitales de Niños, Niñas y Jóvenes de Amnistía Internacional.

La respuesta de TikTok

Fuentes de esta red social aseguran que están comprometidos con "la transparencia". "Hemos realizado realizado importantes inversiones en el intercambio de datos y, hasta la fecha, casi 1000 equipos de investigación han tenido acceso a los datos a través de nuestras herramientas de investigación", añaden las citadas fuentes. TikTok pide que se aclare cómo conciliar los intereses de flexibilidad y transparencia con los de protección de datos.

Resultados en 20 minutos

En concreto, según la investigación de Amnistía, a los 20 minutos de iniciarse el experimento, las cuentas falsas que se crearon estaban llenas de videos sobre la salud mental, la mitad de los cuales mostraban contenido depresivo. A les 45 minutos dos de las cuentas mostraron vídeos que expresaban pensamientos suicidas.

Consecuencias letales

El estudio recoge testimonios estremecedores, de familiares de víctimas. Stéphanie Mistre, madre de una víctima: "No sabía nada de TikTok hasta que Marie falleció y, un mes después, fui a revisar su teléfono. Allí, caí en el horror: canciones que incitan al suicidio, el contenido espeluznante y siempre oscuro, con una voz que te dice que no estás bien, que te sientes sola. Cosas que te ponen de mal humor, por no hablar de tutoriales sobre cómo cortarte o cómo hacer un nudo para ahorcarte".

Arrastrados a la madriguera

Maëlle, de 18 años, explicó a los investigadores como se vio arrastrada hacia la "madriguera de conejo": "Al principio, solía entrar para divertirme, me encontré con videos que reflejaban la imagen que teníamos de la aplicación [...] no muy informativos, pero entretenidos. Luego había una canción que volvía [al feed] muchas veces porque acababa de salir. Y, poco a poco, me interesé por la letra y sentí algo dentro de mí, descubrí que me conmovía. El cantante habla de sus luchas y momentos oscuros. Ya había empezado a autolesionarme. Así que vi más y más videos con esa música. [...] Y poco a poco, se convirtió en algo cada vez más oscuro, como si la muerte tal vez no fuera tan mala idea".

Más de mil entrevistas

Con una metodología basada en mil encuestas a jóvenes de 13 a 25 años y la creación de tres cuentas falsas de adolescentes (dos de mujeres y una de hombres) para rastrear el efecto "madriguera de conejo" en estos casos, la investigación ha revisado el feed "para ti" y vio las publicaciones dos veces si estaban relacionadas con tristeza por problemas de salud mental.

Teléfonos de ayuda para la prevención del suicidio:

024 (Atención a la conducta suicida del ministerio de Sanidad)

061 (Prevención del suicidio del Departament de Salut)

900 925 555 (Servicio del Ayuntamiento de Barcelona)