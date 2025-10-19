Miguel Muñoz-Cruzado, fisioterapeuta: “No existen ni la salud mental ni la salud física, existe la salud"

En los últimos años, la relación entre cuerpo y mente ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la psicología. Desde la fisioterapia, cada vez más profesionales defienden que el movimiento, la postura o la respiración son vías esenciales para cuidar la salud emocional. Uno de sus principales referentes en España es Miguel Muñoz-Cruzado y Barba, fisioterapeuta y profesor de la Universidad de Málaga, que reclama integrar esta disciplina en los equipos de salud mental.

El cuerpo como espejo de la mente

“Para mí no existe la salud mental ni la física: existe la salud, sea buena o mala”. Miguel Muñoz-Cruzado lo dice sin titubear. Formado inicialmente como enfermero, lleva décadas trabajando para romper la frontera entre cuerpo y mente. “Una lesión física tiene consecuencias anímicas y sociales, igual que un trastorno emocional tiene expresión corporal. El ser humano es una totalidad”.

Una lesión física tiene consecuencias anímicas y sociales, igual que un trastorno emocional tiene expresión corporal. El ser humano es una totalidad Miguel Muñoz-Cruzado y Barba — Fisioterapeuta y profesor de la Universidad de Málaga

Muñoz-Cruzado reivindica una visión de la salud más amplia, que incluya también la dimensión ecológica y espiritual de las personas. Según explica, factores como la respiración, la postura o la tensión muscular influyen directamente en el estado de ánimo. “Cuando estás deprimido, se nota enseguida: hombros caídos, mirada baja. Y cuando el cuerpo se abre, también lo hace la mente”. Su trabajo parte de ahí: ayudar a recuperar el equilibrio emocional a través del movimiento y la conciencia corporal.

Fisioterapia para el bienestar emocional

La fisioterapia, explica, puede actuar sobre trastornos como la ansiedad, el estrés o la depresión. Una de las técnicas con más evidencia científica es la Basic Body Awareness Therapy (BBAT), que combina movimiento, respiración y expresión corporal. “No trabajamos solo músculos, trabajamos a la persona. Y cada mejora física repercute en su estado de ánimo”.

Cuando estás deprimido, se nota enseguida: hombros caídos, mirada baja. Y cuando el cuerpo se abre, también lo hace la mente Miguel Muñoz-Cruzado y Barba — Fisioterapeuta y profesor de la Universidad de Málaga

Muñoz-Cruzado recuerda casos que le han marcado, como el de un joven que había intentado suicidarse varias veces. “Gracias al trabajo corporal consiguió salir de aquel estado. Cuando volví a verlo, me dijo: ‘¿Cómo pude estar así?’”. Son experiencias que, según él, refuerzan su convicción de que la fisioterapia puede ser una herramienta clave en la prevención del suicidio y en la recuperación del bienestar emocional.

Una disciplina aún ausente

A pesar de la evidencia científica, la fisioterapia sigue sin tener un lugar estable en los equipos de salud mental. “Psicólogos, psiquiatras o terapeutas ocupacionales están presentes, pero el fisioterapeuta no. Y es incomprensible, porque trabajamos sobre el cuerpo, una parte fundamental del sufrimiento emocional”.

El reto, advierte, no es solo institucional, sino también interno. “Hace dos años preguntamos a profesionales de la salud si sabían qué era la fisioterapia en salud mental, y la mayoría —incluso dentro de nuestro propio colectivo— no tenía ni idea”. “Todavía tenemos que hacer mucha pedagogía entre los propios fisioterapeutas, para que comprendan que nuestro papel va mucho más allá de la rehabilitación física”.

Como presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental, ha llevado esta reivindicación hasta el Ministerio de Sanidad. Gracias a su insistencia, el nuevo Plan de Salud Mental incluye por primera vez el término ejercicio físico terapéutico, diferenciándolo de la actividad física general. “El fisioterapeuta es el único profesional capacitado para trabajar con medios físicos en personas con trastornos mentales. Es una conquista pequeña, pero significativa”.

Hacia una salud más humana

Para él, la mayor barrera sigue siendo cultural. “Aún persiste el modelo biomédico, donde solo decide el médico. Pero la salud es mucho más que biología: también es economía, entorno, espiritualidad”. Por eso, cree que el futuro pasa por formar fisioterapeutas especializados en salud mental e implicar a la ciudadanía. “Si los colectivos de personas con trastornos mentales entienden nuestro papel, serán ellos quienes lo reclamen”.

Si tienes un problema emocional, no maltrates tu cuerpo. Cuídalo, quiérete y busca ayuda. No te aísles Miguel Muñoz-Cruzado y Barba — Fisioterapeuta y profesor de la Universidad de Málaga

Muñoz-Cruzado concluye con un mensaje sencillo y lleno de sentido: “Si tienes un problema emocional, no maltrates tu cuerpo. Cuídalo, quiérete y busca ayuda. No te aísles. La soledad solo debe buscarse cuando estás bien, para encontrarte contigo mismo. Cuando estás mal, lo que necesitas es compañía”.