¿Sueles acumular ropa en la silla? Esto dice de ti psicología dice de ti

Hay cosas que sabemos que hemos de hacer y, aun así, las acabamos posponiendo en el tiempo. Una de ellas es ordenar la habitación y, por consiguiente, despejar aquella silla que tenemos hasta arriba de ropa y que hace que esta vaya del asiento a la cama y de la cama al asiento.

Los psicólogos lo tienen claro: dejar prendas en la silla es un gesto que está asociado a la personalidad de quien lo hace.

La procrastinación como principal razón

Según el medio de comunicación italiano 'Tutto Notizie', este fenómeno se puede relacionar con la procrastinación. Es decir, posponemos la acción de guardar nuestras cosas en el armario sustituyendo dicha acción por una más sencilla y a simple vista.

La ansiedad y el estrés juegan un papel clave

Tal y como afirma un estudio de Cristina Salvatori del año 2017 y publicado en la revista científica 'Cognitivismo clínico', la procrastinación se justifica con la ansiedad y el estrés. Tener una mente sobrecargada, con demasiados pensamientos y obligaciones, al final hace que dejemos de lado aquellas acciones que resultan más fáciles.

Por otra parte, el estar cansado también influye al final del día para posponer el orden de nuestro espacio. Sin duda, nuestra habitación es un espejo del interior.

Una versión no tan negativa

Muchos son los que hacen un uso no tan frecuente de la silla para acumular ropa. Por ejemplo, para dejar prendas que hemos utilizado una sola vez y aún no necesitan volver a ser lavadas. ¿Debemos alertarnos? La respuesta es no, pues se hace así para acordarnos de que ya nos la hemos puesto previamente, cosa que se nos olvidaría si la dejaremos en el guardarropa.

La mejor manera de guardar ropa en la silla

A veces, ver ropa en la silla no es símbolo de desorden, sino más bien lo contrario. La mejor manera de utilizarla es para optimizar tiempo. Además, si pensamos la noche anterior qué nos vamos a poner, no solo nos podemos levantar un poco más tarde sino que nos ahorramos unos cuántos dolores de cabeza de buena mañana.

De este modo, vemos que la psicología, como disciplina, ofrece interpretaciones generales, pero no absolutas.