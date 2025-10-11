Esto significa que te dejes la cama sin hacer por las mañanas, según la psicología

La Universidad de Kingston (Reino Unido) realizó hace una década un estudio que desafiaba la creencia común de que era bueno hacer la cama justo después de levantarse. Aunque muchos lo ven como un acto de limpieza y orden, en realidad esto podría estar degradando su salud y mejorando la de los ácaros que viven entre las sábanas.

Esto es lo que apunta el estudio, que ha demostrado que la ventilación natural a la que se somete nuestra cama cuando la hacemos más tarde, no solo levantarse, ayuda a evaporar el sudor y la humedad que desprendemos mientras dormimos.

Si no ventilamos un rato la cama, los más de un millón y medio de ácaros que viven entre nuestras sábanas y que se alimentan de nuestra piel, podrán sobrevivir mejor y proliferar más rápido.

Así que lo que recomiendan los expertos es no hacer la cama nada más levantarse, sino esperarse unas horas a que se ventile la habitación. De este modo se evitarán problemas de alergia o asma, entre otros.

Medidas de lavado

Además, el estudio recomienda lavar las sábanas con agua caliente, al menos a una temperatura de 60 grados, para eliminar los ácaros y reducir su proliferación. Es aconsejable lavar las sábanas regularmente, al menos una vez por semana, utilizando detergentes adecuados y secándolas completamente al sol o en la secadora a una temperatura alta para asegurar la eliminación de los ácaros.

Pero más allá de un tema de limpieza e higiene, lo cierto es que diversos estudios avalan la importancia para la psique de hacer la cama por las mañanas.

Cuerpo y mente

Por ejemplo, un informe publicado el pasado mayo en 'Psychology Today' afirma que hacer la cama contribuye a mantener rutinas que reducen el estrés, aumentan el sentido de logro y refuerzan hábitos positivos a diario. El estudio menciona efectos positivos a nivel de dopamina y organización mental.

Mientras, la inconsistencia en rutinas de sueño y autocuidado, como puede ser el no hacerse la cama por las mañanas, afecta a la concentración y memoria de trabajo, según un estudio publicado hace unos años en la revista médica 'BMC Medical Education'.

Por su parte, Patient.info destaca que personas con depresión suelen dejar de hacer tareas simples como hacer la cama, vinculado a fatiga y falta de motivación, y cómo el desorden puede agravar la ansiedad.