José Carlos Bouso: "Los psicodélicos son una esperanza real pero son una burbuja que va a estallar"

José Carlos Bouso es uno de los profesionales de la psicología y la farmacología que más años ha dedicado al estudio de las sustancias psicodélicas, de origen ancestral, como herramienta terapéutica para tratar problemáticas de salud mental. Tiene una mirada esperanzada sobre el actual auge de los psicodélicos pero advierte de que se puede convertir todo ello en una burbuja si no se aplica acompañado de un contexto psicoterapéutico adecuado.

-Se habla de una revolución de los psicodélicos para tratar trastornos mentales graves. ¿Es así?

-Estamos en una revolución. Hay quien lo llama renacimiento. Es un momento insólito en la historia reciente: tenemos tres o cuatro sustancias que antes se consideraban drogas peligrosas que volvían loca a la gente, estoy hablando de MDMA, LSD, psilocibina y 5-MEO-MDT en fase 3 de ensayo clínico. Los resultados serán positivos. Es fácil tenerlos en un programa de salud mental porque los tratamientos que hay son tan flojos y basta con estar en el mismo nivel de eficacia. En el momento en el que encajas a los psicodélicos en el modelo del ensayo clínico farmacológico, los estás destruyendo porque debe ser parte de una terapia. No son fármacos que se dan y que parece que van a resolverlo todo por sí mismo.

-¿Cómo son estos ensayos?

Los protocolos de ensayos clínicos son muy rígidos. Vienes a la consulta, a lo mejor hay una preparación, tomas la experiencia... Y la psicoterapia es otra cosa, es algo que no es unir dos puntos con una línea recta. No siempre el camino más rápido es la línea recta. Y los psicodélicos se utilizan cuando se ha establecido una alianza terapéutica y cuando paciente y terapeuta consideran que es el momento.

-En estas condiciones, estos cuatro psicodélicos sí son algo realmente potente ¿no?

-MDMA para estrés postraumático, LSD para depresión mayor y ansiedad generalizada -probablemente el problema más prevalente- y psilocibina para depresión mayor y para personas en fases terminales de su vida, distrés existencial. Esto está en fase 3. La MDMA ya la tenían que haber autorizado la FDA (la agencia del medicamento norteamericana), hubo una serie de cuestiones políticas que hicieran que no se autorizara. Será dentro de dos o tres años.

-¿Y en Europa?

-Lo que autoriza la FDA... Las agencias reguladoras son la Agencia Europea y la FDA en Estados Unidos, normalmente hay transversalidad. Es más fácil que la europea autorice un medicamento autorizado por la FDA que a la inversa, pero los ensayos con psilocibina se están haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Cuando la FDA apruebe el MDMA la europea lo aprobará.

-Su pronóstico con las cuatro substancias es esperanzador?

-Muchísimo. Esperanzador en el sentido de que van a estar disponibles. Esto también rompe el paradigma actual. Ahora vas al psicólogo si tienes pasta, si no vas al sistema público pero allí no hay psicoterapia salvo sesiones grupales. Esto rompe el modelo porque, por un lado, rompe con una medicalización crónica porque si tomas antidepresivos puedes estar cronificado pero con muy poca atención psicológica. Aquí es justo lo inverso: se utiliza un psicodélico entre una y tres veces como mucho pero a lo largo de un proceso psicoterapéutico.

Para que los psicodélicos puedan entrar de verdad en la clínica se va a necesitar cambiar el paradigma, poder dedicar más horas a los pacientes. Esto probablemente triunfe en la clínica privada, en la pública todavía falta mucho.

-Cuando hablamos de esperanza ¿Qué le podemos decir a las personas que llevan años sufriendo?

-Esto no es una bala mágica. Cuanto mejor se utilice, más útil va a ser. El ejemplo es el del spravato [ketamina], cuya ficha técnica considera la experiencia psicológica un efecto adverso. Nosotros consideramos que es precisamente la experiencia psicológica la que permite trabajar en psicoterapia. La manera con la que se da spravato en los hospitales es como la quimioterapia. La narrativa que se construye sobre los psicodélicos es que hacen algo a nivel neurobioquímico, producen neuroplasticidad, neuromodulación, y esto es lo que cura. Esto es una fantasía. Si fuera este fenómeno causal tan directo, no habría nadie con depresión, el spravato sería 100% eficaz. Si no lo es, es porque el mecanismo neurobiológico no es todo.

-¿Qué falta?

-Falta la psicoterapia, claro. ¿Qué ocurre con estas cuatro sustancias? La que funciona mejor en los ensayos es la MDMA. Puede ser porque es una sustancia singular porque el efecto permite que la persona trabaje... O también es que los ensayos con MDMA son a los que se ha dedicado más horas de psicoterapia. En LSD y psilocibina a penas hay una o dos sesiones. Además, con MDMA se ve que en la disminución de síntomas una dosis reduce síntomas más que placebo, en la segunda dosis mucho más que la primera y la tercera más que la segunda. En un tratamiento con tres dosis con psicoterapia la eficacia es acumulativa.

-¿Todo esto curará la depresión, habrá remisión de síntomas, habrá recaídas?

-El conocimiento que tenemos es que la narrativa sobre la salud mental está contaminada de la narrativa médica y bacteriológica. Entonces si tienes una infección y tomas un antibiótico que funcione, en un 99% te curarás. Si tienes depresión y tomas un antidepresivo y mantienes un tratamiento, a lo mejor te curas en un 30%, influye como está tu trabajo, tu relación personal, tu núcleo social, el sitio en el que vives. Hay una serie de determinantes sociales, culturales, biológicos, ecológicos, incluso políticos que están determinando tu salud mental. También la física.

-¿Se puede hablar de curación, entonces?

No hay una relación causal entre el tratamiento y la curación. Tenemos inhibidores selectivos de la serotonina como si fuera la hostia y curase la depresión. Esto está demostrado que no es cierto, que la depresión no tiene que ver con un disbalance serotoninérgico. ¿Se puede decir te vas a curar y estarás dos años así? No, lo que se puede decir es que son herramientas que han venido en un momento en el que hace 50 años que no hay ninguna innovación en psicofarmacología, que la innovación que supone es que combina un mecanismo neurobiológico de neuroadaptación y neuroplasticidad, acompañado de un proceso de psicoterapia. Esto es lo que aporta de novedoso. Puede reordenar circuitos neuronales -se ha visto en neuroimagen- pero esta remodelación no es permanente, porque cuando modificas el cerebro en este plano, si no se acompaña de una experiencia en el mundo real que la consolide, desaparece.

-Entonces, ¿es real la esperanza con estos psicodélicos?

-La esperanza es real pero estamos envueltos en una burbuja que va a estallar. Hay mucho interés, pero hay mucho más entusiasmo de lo que tenemos como evidencia. Esto cada vez está más en la calle, hay demanda. Y cuando sales a la calle hay gente que trabaja muy bien y otros que son unos jetas como todo lo clandestino. Lo que están haciendo las agencias del tardando tanto en aprobar estos medicamentos es favorecer su uso clandestino. Porque tampoco se está dando información. Y ha habido países que debido al gran problema de salud mental, pese a evidencias no concluyentes, merece la pena ensayarlo. Esto empezó con psiquiatras jóvenes que presionaron al gobierno australiano, que ahora tiene MDMA para estrés postraumático y psilocibina para depresión y le ha seguido Nueva Zelanda, República Checa y Alemania acaba de autorizar la psilocibina para uso compasivo.