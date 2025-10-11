Inma Gómez, comunicadora emocional y funcionaria: "No todos los funcionarios somos iguales. Yo sé lo que me ha costado llegar aquí"

La figura del funcionario público suele estar en tela de juicio. Muchos son los estigmas y prejuicios que rodean al funcionario, vinculado de forma permanente a la Administración Pública. Inma Gómez, funcionaria y comunicadora emocional, ha querido romper con algunos de esos tópicos en el pódcast 'Tecnologizarse o Morir'.

"No es que defienda al funcionario, pero yo soy funcionaria. Y yo sé lo que me ha costado llegar a donde estoy", empieza diciendo Gómez, que revela que tiene una oposición A1. Esta es la categoría más alta, que engloba los puestos de funcionarios con mayor responsabilidad y que requieren de una titulación universitaria.

Gómez cuenta que no fue nada fácil lograr esa plaza. "Una oposición A1 normalmente no se saca en un año, y a veces ni en dos. A lo mejor tardas tres años en sacarla". "Somos corredores de fondo. Te levantas a las siete de la mañana y sueltas los libros a lo mejor a las diez de la noche", añade.

Además, niega que una vez consigues la ansiada plaza ya te puedas relajar. "Ah, es que llegas, te la sacas y ya a vivir. No, a vivir no, porque a mí me exigen, para poder cobrar mis sexenios y mis trenios, tener hechos muchos cursos, muchas horas de entrenamiento mental, que tengo que demostrar porque si no, no me los pagan", defiende.

"Me tengo que actualizar, ahora me tengo que embutir un curso de IA, porque, claro, mis alumnos ya se adelantan y saben más que yo", añade.

Funcionarios de todo tipo

Por otro lado, Gómez también reconoce que, de funcionarios, los hay de todo tipo. "Va un poco con la forma en que te comprometes con tu trabajo y con la vida. Ni todos los empresarios son iguales, ni todos los funcionarios somos iguales".

"He trabajado con funcionarios que yo misma los habría levantado un expediente disciplinario, y si hubiera podido, los hubiera inhabilitado para que no trabajaran nunca más, porque he visto verdaderas pifias. Pero también hay funcionarios que curramos. Yo me levanto a las 7 menos cuarto todos los días y estoy la primera en la puerta de mi clase. Hay días que te vas después de ocho horas", relata.

Por último, Gómez también lamenta la situación que viven los profesores en la actualidad. "¿Cómo vivimos los profesores? Treinta alumnos, la mitad disruptivos, con un montón de problemas, que si unos TDAH, que si otros TDA... No es que ahora tiene depresión... perdónenme, señores, las aulas es para vivirlas, es para vivirlas", concluye.