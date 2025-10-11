Las entidades de salud mental dicen basta al Govern: "No queremos más parches ni buenas palabras"

Las entidades de familiares y primeras personas que luchan por su salud mental llevan décadas reclamando atención a los gobiernos de todo signo político. Este sábado, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, centenares de personas de asociaciones de toda Catalunya han dicho basta al Govern: "No queremos más parches ni buenas palabras", reza un contundente manifiesto con un listado de insuficiencias que van desde la falta de profesionales a la vivienda digna, pasando por la atención a los casos de elevada complejidad, el apoyo a las familias y la reclamación de que los paciente sean protagonistas de su propia recuperación.

Que las visitas no sean tan poco frecuentes, y que si tienes una urgencia te atiendan porque a veces te dicen que no Montse — Participante en la jornada de Salut Mental Catalunya

Bajo el lema 'Derechos sociales por una salud mental digna y accesible", Salut Mental Catalunya (SMC), de la mano de la entidad local Alba, ha hecho una exhibición de fuerza y de denuncia ante representantes del Govern. Mercè Torrentallé, presidenta de SMC, no ha podido ser más clara: "Falta inversión, recursos, equidad territorial; es fundamental que el Pacte Nacional per la Salut mental pase de la planificación a la acción".

La voz de las primeras personas "escasea"

Las entidades, con Torrentallé al frente, -en una jornada festiva con actuaciones y un almuerzo popular- han insistido una vez más en que las personas con trastornos han de protagonizar las políticas que se lleven a cabo: "La voz de las personas con experiencia propia en los centros de decisón escasea", ha denunciado la representante máxima de SMC ante los representantes políticos.

Escuchar a Torrentallé es reproducir demandadas que llevan décadas sobre la mesa: incorporar la salud mental a la cartera de servicios, responde a los casos tal como se requiere, incrementar la coordinación entre Salud y Derechos Sociales, fomentar políticas de empleo inclusivas.

Los usuarios denuncian falta de medios

"Recursos, más información, conciencia colectiva, que se piense en nosotros", reclama Antonio. "Más residencias, que no hay, servicios, recursos, estamos muy escasos, psiquiatras hay pocos, psicólogos menos, esto como mínimo", pide Montserrat. "Que apoyen más no hablando tanto sino con hechos, necesitamos más ayuda económica para poder hacer actividades", exige Consol, del club del Club Social La Llum de Mollet. "Hace falta de todo, estamos discriminados, faltan medios", pide Jordi. "Necesitamos una mejor atención de los psiquiatras a los enfermos, que no pongan pegas, que los atiendan cuando se necesite", pide Joan Enric. "Que las visitas no sean tan poco frecuentes, y que si tienes una urgencia te atiendan porque a veces te dicen que no y sí es una urgencia", reclama Montse.

"Tenemos muchos deberes"

Aina Plaza, directora general del Departament de Salut, ha hecho autocrítica: "Somos conscientes de que tenemos muchos deberes" porque el sistema sanitario tiene "un esquema rígido elaborado desde hace años". Plaza ha asegurado que el Ejecutivo de Salvador Illa está trabajando para "transformar" este sistema hacia una atención "más humana, más cercana, más efectiva, basad en la evidencia" para "cambiar la óptica". Plaza apuesta por una salud más accesible y más comunitaria para sacar del hospital a los centenares de personas que llevan años en larga estancia.

Desde Drets Socials, Raúl Moreno ha centrifugado parte de las responsabilidades ("no lo solucionará solo el Govern") y ha asegurado que la administración lleva "muchos años" dando pasos adelante. Y ha prometido que en breve se aprobará una ley de la agencia social y sanitaria, demandada desde hace años por las entidades para que las personas reciban una atención unificada entre las áreas de salud y derechos sociales, y largamente prometida. "Tenemos un reto gigante pero con la fuerza del Tercer Sector lo conseguiremos", ha prometido Moreno.