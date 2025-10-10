Depresión posparto, una realidad demasiado oculta

Carme ya sabía qué es sufrir una depresión. Comenzó con cuadros de ansiedad, con lo que ella describe como "la maldita anaconda" en el estómago. La batalla la ganó, pero al quedar embarazada, unos años más tarde, y según sus propias palabras "nadie" la avisó del riesgo de sufrir una depresión posparto. Su caso, explicado en el documental 'Anhedonia dins la depressió' ('Anhedonia dentro de la depresión') es uno de tantos que afecta a las mujeres tras una de las etapas más felices de la vida y que, en cambio, puede generar una depresión posparto para la que es determinante la información previa y un buen tratamiento a tiempo. Los profesionales admiten que la falta de información en estos casos es una asignatura pendiente. Si la madre ha sufrido depresión, la probabilidad de sufrir depresión posparto se eleva hasta el 30%.

"Nadie me dijo 'ten cuidado porque si has tenido depresión quizás tienes números de tener depresión posparto'", se queja Carmen. Y entonces llegó la segunda depresión: "Mi hija era una niña deseada... No le hacía caso. La alimentaba, le cambiaba los pañales pero poca cosa más. No la podía abrazar, solo quería que durmiera porque yo necesitaba dormir".

Miré a mi hija y, por un segundo, pensé que si no respiraba daba igual... Esto no se olvida Carme Llanes — Protagonista del documental 'Anhedonia dins la depressió'

Y añade: "La angustia era doble porque la primera vez [la primera depresión] era yo conmigo misma, pero ahora dices: "Es que yo tengo aquí una niña, una niña que he deseado y que no puedo estar por ella". "No se trata de que seas vaga, es que no puedes. No puedes". Tanto es así que Carme recuerda, entre lágrimas, como en una ocasión llegó a pensar: "La miré...y por un segundo pensé que si no respiraba daba igual... Esto no se olvida".

Los profesionales llaman a la autocrítica

"No existe ninguna conciencia al respecto de los riesgos tras el embarazo, es uno de los problemas porque muchas veces no se consulta por la depresión hasta que ya estamos en momentos bastante duros, y creo que el mundo profesional está todavía menos enterado que la sociedad, vamos un poco tarde", admite Jesús Cobo, coordinador científico del Plan de Salud Mental Perinatal de Catalunya.

Creo que el mundo profesional está todavía menos enterado que la sociedad, vamos un poco tarde Jesús Cobo — Coordinador científico del Plan de Salud Mental Perinatal de Catalunya

La parte positiva de esta insuficiencia es que, en palabras de Cobo, "este problema tiene una solución bastante fácil porque tiene que ver con la formación de los profesionales" para mejorar la detección. Dicho ello, lo cierto es que Catalunya cuenta con un Plan de salud mental perinatal pionero.

No son casos aislados

Los datos oficiales indican que no se trata de casos aislados sino de un trastorno que afecta a entre un 10 y un 15% de las embarazadas. Pero en casos en los que hay precedentes de depresión en la mujer, el porcentaje aumenta hasta el 30 y el 35%. No se trata de que exista una causalidad pero sí de la necesidad, según los profesionales, de hacer un seguimiento y observación.

Detrás de estas cifras existe un sufrimiento "máximo", según Cobo, porque se trata en teoría de uno de los mejores momentos de la vida de la mujer, pero "no pueden compartir su sufrimiento con nadie". Es un trastorno que se oculta y se vive con cierta vergüenza por el estigma. "Siempre existe -añade este profesional- la acusación de ser malas madres". En las mujeres migrantes, que en muchas ocasiones no gozan de la presencia del resto de la familia, el aislamiento y la soledad en estos casos es peor. Y en estas situaciones no es imposible que aparezcan ideas suicidas.

Cómo actuar

Los profesionales reclaman que ante estos casos el papel del entorno ha de ser el de escuchar sin juzgar. Y apoyar de forma efectiva. La depresión posparto se supera pero en ocasiones se alargan durante meses. La detección y tratamiento no solo son necesarios en sí mismos sino para prevenir los efectos en la pareja y el bebé.